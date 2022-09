Nubifragi e trombe d’aria: danni e paura per il maltempo – VIDEO

Un violento temporale ha messo in allarme la popolazione nella zona della costa ponentina. Ingenti i danni, per fortuna non si registrano feriti e vittime.

Fortissimo maltempo e una tromba d’aria si è abbattuta questa mattina nella zona della costa ponentina, coinvolgendo le città di Formia, Latina, Sabaudia e Terracina. Disagi per la popolazione con diversi gli alberi abbattuti e i tetti scoperchiati, la viabilità è stata interrotta e deviata sulla Migliara 56.

In particolare a Formia si è abbattuto un violento nubifragio che ha fatto esondare il torrente del Rio Fresco, come testimoniano i video pubblicati sui social dagli abitanti della zona. Un fiume di fango davanti le case, auto travolte e persone che urlano dalle proprie abitazioni in cerca di aiuto. Fortunatamente almeno non al momento non registrano vittime o feriti.