Fauci, introiti alle stelle con la pandemia: 5 milioni in due anni. È il più pagato tra gli impiegati Usa

Anthony Fauci, virologo Usa, è ha la pensione più alta tra gli impiegati del suo Paese dopo la pandemia. È diventato famoso in tutto il mondo e ha incassato più di 5 milioni di dollari in due anni

L’emergenza Covid ha affondato attività commerciali che sono state costrette a chiudere e messo in crisi milioni di famiglie. Per altre persone, invece, le cose sono andate diversamente: il virologo Anthony Fauci, ad esempio, ha incassato più di 5 milioni di dollari nei due anni in cui c’è stato il fulcro dell’emergenza Coronavirus.

Il patrimonio del virologo 81enne in pensione, e di sua moglie, Christine Grady, è aumentato da 7,5 milioni di dollari del 2019 a 12,6 milioni di dollari a fine 2021, come afferma un report realizzato da OpenTheBooks.

«Nonostante sia diventato una figura controversa, il sistema ha ricompensato profumatamente il dottor Fauci», ha spiegato a Fox News Digital Adam Andrzejewski, che dirige OpenTheBooks, «Sebbene il dottor Fauci sia stato un burocrate del governo per più di 55 anni, il patrimonio netto della sua famiglia è salito alle stelle durante la pandemia».

Il virologo ha una pensione d’oro da far perdere la testa. Il report, infatti, asserisce che la crescita della ricchezza di moglie e marito è dovuta, in parte, a notevoli aumenti degli introiti, con premi in soldi e royalties.

«È l’impiegato federale più pagato, la sua pensione di pensionamento del primo anno è la più grande nella storia federale e sta accettando premi di 1 milione di dollari da organizzazioni non profit straniere», hanno spiegato ancora da OpenTheBooks.

Il suo guadagno complessivo ha sfiorato i 456.028 dollari nel 2021, rispetto a 434.312 che aveva incassato l’anno precedente. Il virologo è stato insignito di tutta una lunga serie di premi assegnatigli da associazioni a livello mondiale, come il premio ricevuto dalla David Foundation, che consisteva in un milione di dollari.

L’uomo lo ha ricevuto per “aver detto la verità al potere” oltre che per “aver difeso la scienza” nel corso dell’amministrazione del tycoon Donald Trump. OpenTheBooks ha anche tenuto a sottolineare che il virologo ha conservato 910.400 dollari del premio che gli è stato conferito, mentre «circa il 10% è andato ai vincitori di borse di studio».