Padre cerca di modificare data di nascita del figlio:«Non voglio sia nato nel 2020»

L’uomo ha detto di voler modificare la data di nascita del figlio e farla coincidere con il 1° gennaio 2021. Ma l’infermiera si è opposta

Un padre è stato allontanato da un nosocomio in Regno Unito dopo essersi scagliato contro un’infermiera che non gli ha consentito di modificare la data di nascita di suo figlio.

L’uomo, infatti, ha detto di voler modificare tale data e spostarla al 1° gennaio 2021. Il bimbo, difatti, era nato alle 23:05 del 31 dicembre 2020. Quindi, il papà avrebbe asserito di non volere che il piccolo fosse nato nel 2020, «ci ha vissuto meno di un’ora».

Una volta giunto in nosocomio, l’infermiera gli ha dato un modulo da riempire con i dati del figlio per il certificato di nascita. Ma al momento della compilazione, l’uomo ha deciso scrivere 00:05 del 1° gennaio 2021 dicendo che «un’ora di differenza non è un problema».

A quel punto è intervenuta subito l’infermiera che gli ha detto che bisognava compilare il modulo con i dati esatti. Ne è nata così un’accesa discussione, con il padre del bambino che insisteva nel dire di avere il diritto di modificare la data di nascita, dato che era lui il papà del piccolo.

Da quanto riporta Il Mirror, il papà del bambino, dopo quanto è successo, ha asserito:«È ingiusto, mio figlio ha vissuto solo un’ora nel 2020, inoltre è stato un anno orribile, sono felice che sia finalmente finito e non voglio che mio figlio venga associato a quel periodo».

L’uomo, in seguito, ha parlato anche del diverbio con l’infermiera:«Dopo che ho provato a spiegarle le mie ragioni, mi ha detto che quello che stavo facendo costituiva un falso e mi avrebbe causato un grosso problema. Le ho detto che sono il padre, e che quindi mi sarei assunto la piena responsabilità di eventuali conseguenze. Si è scagliata contro di me dicendomi “non è così che funziona” e che il modulo non sarebbe stato accettato poiché conteneva informazioni false».

L’uomo, dopo la discussione avuta con l’infermiera, è stato mandato via dal nosocomio in questione e non è quindi riuscito a modificare la data di nascita del figlio, che quindi resta 31 dicembre 2020.