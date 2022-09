Passeggero perde la vita su volo da Uk a Cipro: la moglie se ne rende conto solo dopo l’atterraggio

L’uomo, 63 anni, è stato subito trasportato in ospedale una volta atterrati, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile

Una donna inglese si è accorta che il marito era morto sul sedile, dopo un volo che dal Regno Unito aveva raggiunto Paphos, a Cipro. Il 63enne aveva preso sonno durante tutto il tragitto, lungo 8 ore, e con molta probabilità deve essere morto nel sonno.

A riportare la notizia è stato in anteprima il Cyprus Mail, a seguito delle info ricevuta dalla polizia locale: «Possiamo confermare che è morto durante il volo, ma al momento non sappiamo altro».

Le forze dell’ordine hanno anche spiegato che per ora non ritengono sospetto il decesso dell’uomo né legato ad alcun crimine.

Il terribile episodio è occorso verso le ore 11 dell’ora locale. Appena si sono resi conto che l’uomo era morto, lo hanno subito trasportato al Paphos General Hospital, ma i medici non sono riusciti in alcun modo a rianimarlo dato che era già morto.

Tra l’altro, nello stesso aeroporto, una donna di 73 anni, è rimasta ferita in modo grave dopo la caduta dalla scalinata dell’aereo mentre scendeva dal suo volo.

Sparge le ceneri del padre da un idrovolante, ma il volo precipita e muore col pilota

Un altro episodio molto triste occorso su un idrovolante si è verificato il 2 settembre scorso, quando un uomo di 58 anni, L. Cemensky, ha prenotato un volo in Minnesota, Usa. Voleva celebrare il decesso del suo papà spargendo le sue ceneri in volo, ma l’idrovolante è precipitato nell’area rurale a Emily, a diverse miglia di distanza da Minneapolis.

Insieme a lui è morto anche il pilota che guidava il volo, un uomo di 61 anni, D.A. Johnson. Il volo era commemorativo, il 58enne voleva commemorare, per l’appunto, suo padre, che era morto il 7 agosto 2022.

La polizia è stata avvertita durante la notte, quando l’idrovolante è uscito ma non è mai più rientrato alla base. Una volta sopraggiunti i soccorritori, non c’era più niente da fare per i due uomini e il tenente Craig Katzenberger ha confermato che il 58enne, in effetti, aveva sparso le ceneri del padre defunto in mare.