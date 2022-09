Si sente male mentre gioca a calcetto: Ruben si accascia e muore a 22 anni

Il giovane si è accasciato ed è deceduto sotto lo sguardo attonito degli amici. Aveva solo 22 anni. Il padre è il vicesindaco di Blera

Ruben Ciarlanti ha perso la vita nel corso di un match a calcetto con gli amici. Un malore improvviso se lo è portato via a soli 22 anni.

Ruben era figlio del vicesindaco di Blera (Viterbo). Si è sentito male ed è stramazzato a terra improvvisamente in campo, e il suo respiro si è fermato. Gli amici hanno subito contattato l’ambulanza, ma i soccorritori dopo una serie di tentativi volti a rianimare il ragazzo, hanno solo potuto confermare la sua morte.

Da quanto si apprende, non avrebbe avuto problemi di cuore. Una intera comunità è sconvolta da questo decesso. Ruben e il padre Francesco vicesindaco di Blera, sono noti in tutto il Paese e il suo decesso ha lasciato gli abitanti del posto sconvolti.

Ruben è deceduto giovedì e sabato ci saranno le esequie, che verranno celebrate nella chiesa di Santa Maria Assunta.

A esprimere profondo cordoglio per la morte di questo giovane è il sindaco Nicola Mazzarella, che in un post ha scritto:«Questa mattina ci siamo svegliati disorientati, sperando che fosse solo un brutto sogno. Ho scritto e cancellato queste parole tante volte, come se questo semplice gesto potesse far tornare indietro il tempo e restituirci Ruben, un ragazzo dal cuore grande, così grande da essersi stancato di battere, lasciando in tutti noi un vuoto inaccettabile. Purtroppo non è possibile cancellare né comprendere una tragedia come questa. Oggi non ci sono parole ma solo le lacrime e il dolore straziante di tutta la nostra comunità che si unisce al dolore della famiglia. Per domani abbiamo proclamato il lutto cittadino, nel giorno del saluto a Ruben, un figlio della nostra comunità», ha chiosato il primo cittadino.

Anche la sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per questo doloroso decesso:«un pensiero commosso a tutta la comunità di Blera», ha detto, inviando sentite condoglianze ai familiari del ragazzo. A fare le condoglianze alla famiglia anche il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa.