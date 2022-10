Bluetooth, una preziosa tecnologia che può anche rivolgersi contro: ecco cosa dobbiamo sapere

Il miglioramento della rete Bluetooth è imminente ormai, e l’aggiunta dei benefici che gli riguardano non sono affatto pochi. Tuttavia, ogni strumento che ha a che fare principalmente con ognuno di noi può avere anche delle ripercussioni spiacevoli, soprattutto se non siamo in grado né di comprenderle e tantomeno di affrontarle. Ma ciò non toglie che ci sia la possibilità di studiarle a fondo per capirle e magari evitarle, quindi vediamo di analizzare quelli che potrebbero essere i problemi scaturiti dal Bluetooth.

Tutti noi stiamo aspettando il fatidico aggiornamento di Bluetooth con LE Audio, e oramai manca poco prima di quell’avvenimento che effettivamente potrebbe essere di supporto a tutti. Questo, però, non toglie il fatto che si debba discutere di alcune informazioni rilevanti al sistema di trasmissione dati che tanto apprezziamo, ma di cui forse sappiamo ancora troppo poco.

Infatti, ciò di cui vorremmo parlare oggi riguarda, più che altro, un dubbio assai particolare e che non abbiamo probabilmente considerato. Che cosa succede quando lo lasciamo acceso, specialmente nei momenti dove non lo stiamo utilizzando? Ci sarebbero diverse ragioni valide del perché dovreste spegnerlo, e fra queste non c’entra nemmeno il consumo di batteria. Se siete curiosi di scoprire maggiori dettagli sulla faccenda, allora possiamo tranquillamente proseguire.

Le motivazioni del perché la tecnologia Bluetooth andrebbe tenuta disattivata

Prendendo in considerazione l’exploit al Bluetooth di Tesla, comprendiamo un importante fatto: non esistono protocolli di comunicazione esenti da rischi di minacce informatiche. Abbiamo visto alcune figure note come Kamala Harris, la Vice Presidente degli USA, essere contro questa tipologia di tecnologia. Ovviamente ci sono diverse motivazioni del perché non dovrebbe essere utilizzata.

E a quanto pare non c’entra assolutamente niente la paranoia: il Bluetooth funziona tramite l’analisi del suo raggio di utilizzo alla ricerca di dispositivi con cui comunicare. Questa “visibilità” dei device attraverso Bluetooth rappresenterebbe un indice di vulnerabilità ad attacchi da parte di cybercriminali, che potrebbero da una parte essere in grado di accedere al dispositivo, e dall’altra di bloccarne la funzionalità mandando numerose richieste di connessione.

Dunque, in caso lo usaste il più delle volte, vi suggeriamo vivamente di disattivare la visibilità pubblica dalle impostazioni del dispositivo. Un altro fattore di rischio, inoltre, riguarda la possibilità che il vostro smartphone venga utilizzato per la raccolta di dati sull’utente quando siete in giro per negozi. Abbiamo una prova al riguardo grazie a Slash Gear, Walmart e Target, di conseguenza se esistono queste possibilità chiaramente dovremo fare molta attenzione alle scelte da intraprendere in merito.

Quello che vi abbiamo detto non significa mica che dovreste stare sempre in agitazione quando utilizzate il Bluetooth, quanto più che sarà necessario prestare attenzione alle mosse che faremo. Non si sa mai chi potrebbe trovare la nostra rete Bluetooth, quindi è sempre un bene non abbassare mai la guardia in queste circostanze; disattivare una funzione quando non ci serve è una buona azione da compiere per tutelarci.