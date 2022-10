KingKong Mini 2 Pro, è arrivato il vero smartphone indistruttibile. E ora anche in versione compatta

Il re dei Rugged. Almeno fino a prova contraria. Un prodotto di nicchia quello di Cubot, un marchio tecnologico fondato ufficialmente nel 2012, nato dalla combinazione “Cool” e “Robot”: nel nome c’è tutto: l’obiettivo è fornire prodotti intelligenti interessanti e di alta qualità. A basso costo.

In questo contesto si deve inserire KingKong Mini 2 Pro, uno smartphone davvero indistruttibile, e ora anche in versione compatta, lanciata a livello globale, direttamente su Amazon, con uno sconto di 16 euro, un costo migliore rispetto a AliExpress, dove non vi è alcun vantaggio di prezzo significativo nell’importazione diretta.

Il KingKong Mini 2 Pro misura solo 58 x 119 millimetri e ha uno spessore di 12,1 millimetri. Il peso è stimato in quasi 123 grammi. È installato un display da quattro pollici.

KingKong Mini 2 Pro, doppia fotocamera performante e un display da 4 pollici

Come SoC viene utilizzato un MT6762 di MediaTek. Il SoC, introdotto nel 2018, all’epoca apparteneva alla classe media ed è composto da un totale di otto core Cortex A53 disposti in due cluster, con i core del cluster veloce con clock fino a 2 GHz. Il SoC può accedere a quattro gigabyte di RAM, la memoria interna misura 64 gigabyte e quindi non è particolarmente capiente. L’espansione della memoria è possibile utilizzando una scheda di memoria.

La batteria da 3.000 mAh non è sostituibile. Il sistema deve essere protetto dall’influenza dannosa di polvere e acqua – secondo il produttore, è certificato secondo IP68 e IP69K. La connessione a reti 4G è possibile, con dual SIM e supportata anche la banda LTE 20, particolarmente rilevante per la Germania. Come sistema operativo viene utilizzato Android 11, la fotocamera principale ha una risoluzione di 13 megapixel e la fotocamera frontale ha cinque megapixel.

Lo smartphone Mini 2 ha Android 11, 4 GB di memoria e 64 GB di memoria interna. La maggior parte delle app funziona senza problemi. Puoi usare lo smartphone per fare chiamate, scrivere Whatsapp, fare foto, GPS. La custodia e il telaio di questo telefono cellulare sono più resistenti alle cadute rispetto ai normali telefoni cellulari, ma lo schermo rotto del telefono cellulare appartiene a danni artificiali.

Doppia fotocamera e display: la fotocamera principale da 13 MP e la fotocamera frontale da 8 MP catturano ogni bellissimo momento. Il display da 4 pollici è molto robusto e di facile lettura anche alla luce diretta del sole. Grazie a un coupon di 16 euro, il KingKong Mini 2 Pro costa solo 169,99 euro.

FONTE