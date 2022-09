Disney+ arriva il catalogo di Ottobre: ricco di novità è dire poco!

Il sorpasso su Netflix è solo un punto di partenza. Disney+ cavalca l’onda dell’entusiasmo propria di chi rappresenta il meglio attualmente dello streaming, con un catalogo da ottobre da veri e propri intenditori.

Nonostante abbia poco meno di tre anni, Disney+ ha già lasciato il segno nel mondo dello streaming online con il suo show di successo originale, The Mandalorian. Disney+ spera di lasciare il segno ancora una volta con un’entusiasmante scaletta di nuovi contenuti ad ottobre.

Oltre ai nuovi episodi di spettacoli che colpiscono la piattaforma come Ballando con le stelle, Star Wars: Andor, She-Hulk: Attorney at Law e The Mighty Ducks: Game Changers, Disney+ debutterà anche con alcuni film originali e classici, tutti che sarà presto disponibile. Questi film verranno aggiunti a Disney+ questo ottobre.

I contenuti legati ad Halloween

Con ottobre che segna il ritorno della stagione spettrale, molti dei contenuti di Disney+ sono legati ad Halloween, incluso il “lupo mannaro” della Marvel di Night. Lo speciale televisivo esce il 7 ottobre e rende omaggio ai classici film horror e vede Gael García Bernal nel ruolo di Jack Russell, il cui alter ego è Werewolf by Night.

Anche i fan del franchise di Star Wars non rimarranno delusi dal decimo mese dell’anno griffato da Disney+, poiché Andor continuerà a trasmettere nuovi episodi ogni mercoledì, mentre la serie animata Star Wars: Tales of the Jedi debutterà il 26 ottobre.

Tales of the Jedi è una serie antologica che esplora le origini di vari personaggi del franchise come Ahsoka Tano e il Conte Dooku. Anche She-Hulk: Attorney at Law continuerà ad andare in onda ad ottobre, con il finale di stagione dello show Marvel in onda giovedì 13 ottobre. Ballando con le stelle è un altro spettacolo che andrà in onda durante il mese e gli episodi andranno in onda in diretta su Disney+ .

Altri nuovi contenuti in arrivo su Disney+ includono Big Shot Stagione 2, il debutto di New Mutants sulla piattaforma e una versione cantata di Into the Woods. Per coloro che cercano programmi e film per famiglie che Disney+ ha anche per te, film come Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel arriveranno sullo streamer a ottobre e anche spettacoli come la stagione 2 di The Mysterious Benedict Society usciranno il 26.

Il 3 ottobre, dunque, sarà il giorno di Ballando con le stelle, episodio 3. Il 5 c’è Cucciolo di cane amici (stagione 5), Spidey e i suoi fantastici amici (stagione), I Simpson (Stagione 33), World of Flavor con Big Moe Cason (Stagione 1), Zombi: Il mistero dei mostri di Addison (Stagione 1), Zorro (Stagione 1 e 2), Shipwreck Hunters Australia (Stagione 1), Andor (episodio 5) e The Mighty Ducks: Game Changers (Stagione 2, Episodio 2). Se il buongiorno si vede dal mattino, è meglio che non faccia mai sera.

