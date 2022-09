Very Mobile presenta la nuova promo con SMS, Minuti ilimitati e Giga a 1,99 euro: davvero senza rivali

Siamo qui, oggi, per parlarvi delle nuove offerte di Very Mobile. Ma sarete pronti ad accoglierle a tutto spiano?

A partire dal 29 settembre sino al 27 ottobre 2022, i nuovi clienti Very Mobile – con contestuale richiesta di portabilità del proprio numero di telefono mobile – pagheranno soltanto 1,99 euro il primo mese per qualsiasi offerta tariffaria che attiveranno.

Dal secondo mese in poi, invece, il costo di rinnovo diventa quello dell’offerta scelta in fase di acquisto. La promo è riservata soltanto a chi porta il numero in Very Mobile ed è soggetta a uso lecito e corretto. Per i nuovi clienti Very Mobile con provenienza Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali, sono disponibili tutte le nuove offerte.

La lista delle promozioni

Vi presentiamo alcune delle promozioni più interessanti, seppur visitando il sito ufficiale avrete modo di vederne altre: