Windows 11 ti avvisa se fai questa stupidaggine e metti a rischio la tua sicurezza; davvero ci voleva?

Un aggiornamento, il primo, necessario. Windows 11 alza l’asticella nell’anno del probabile (nuovo) record di attacchi hacker a livello globale. L’update del colosso di Redmond introduce, fra le altre, una funzione che ti avvisa quando fai una delle stupidaggini più grandi della storia dei PC.

Sì, perché scrivere un password sul blocco note, per poi fare copia e incolla sul PC, è proprio una stupidaggine, mette a rischio la sicurezza del tuo dispositivo, che diventa vulnerabile.

Nell’update 22H2 di Windows 11 viene introdotta proprio la nuova funzione chiamata “Protezione avanzata dal phishing”, disponibile all’interno del menu Sicurezza di Windows.

Il percorso da attuare per capire se la funzione è attiva

Intel e Microsoft hanno riscontrato problemi di incompatibilità con alcune versioni dei driver per Intel Smart Sound Technology (Intel SST) su processori Intel 11th Gen Core e Windows 11.

I dispositivi Windows 11 con il driver Intel SST interessato potrebbero ricevere un errore con una schermata blu. Il driver interessato sarà denominato Intel Smart Sound Technology (Intel SST) Audio Controller in System Devices in Gestione dispositivi e avrà il nome fileIntcAudioBus.sys e una versione file 10.29.0.5152 o 10.30.0.5152.

Questo problema riguarda solo i dispositivi con processori Intel 11th Gen Core e driver Intel SST versione 10.29.0.5152 o 10.30.0.5152. Da qui l’esigenza di Microsoft di fornire una patch in grado di risolvere problema e vulnerabilità.

Per proteggere l’esperienza dell’aggiornamento, è stato applicato un blocco di compatibilità ai dispositivi con i driver Intel SST interessati dall’offerta Windows 11, versione 22H2 o Windows 11, versione 21H2.

“Se l’organizzazione usa La conformità degli aggiornamenti – fa sapere Microsoft con una nota ufficiale sul suo blog – gli ID di protezione sono: Windows 11 versione 21H2 36899911 e Windows 11 versione 22H2: 41291788”.

Microsoft avvisa tutti: “È consigliabile non tentare di eseguire manualmente l’aggiornamento usando il pulsante Aggiorna ora o lo strumento di creazione di supporti. Questo, fino a quando il problema non viene risolto e la protezione non viene rimossa”.

Con la Protezione avanzata dal phishing, Microsoft spera di dare una bella sterzata alla moda di copiare e incollare le password dal blocco note, piuttosto che World o Excel, perché segnalerà l’utente che sta immettendo qualcosa di non sicuro. Come attivarla? Questo il percorso.

Tutto comincia dallo start, poi Impostazioni, quindi Privacy e Sicurezza, Sicurezza di Windows, infine Controllo delle app e del browser. Qui bisogna selezionare Impostazioni, che ha due opzioni: Avvisa in caso di riutilizzo della password e Avvisa in caso di archiviazione password non sicura. E il gioco è fatto.

Per capire se è fattivamente in funzione la Protezione avanzata dal phishing non resta che fare la prova. In questo caso non è una stupidaggine.

