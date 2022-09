Problemi con Internet? Usa questi consigli e trucchi per navigare più velocemente a casa

Tanti vorrebbero sapere come evitare di non avere una connessione internet piuttosto lenta, ma non c’è una soluzione vera e propria al riguardo. Ciò che si dovrebbe fare eventualmente sarebbe quello di utilizzare alcuni metodi già esistenti e adattarli cosicché si possa effettivamente provare se funzioni o meno, dunque dovremmo “tentare” in poche parole. Ma stando a questa logica, dunque, quale sarebbe l’opzione migliore da scegliere esattamente?

Succede molto spesso che la connessione internet che utilizziamo diventi lenta, o si blocchi per un determinato periodo di tempo. Non è un caso che la connessione di rete non sia in linea con quanto stipulato dal contratto col nostro operatore telefonico, e questo non può che provocare un disagio in molteplici occasioni.

Ma se in caso volessimo provare a risolvere il seguente problema, che cosa dovremmo fare? Possiamo iniziare, prima ancora di mettere mano nelle impostazioni dei vostri PC e dispositivi elettronici, eseguendo una prova di connessione, in modo tale da verificare quali siano i problemi effetti sia in download che in upload. Per riuscirci vi consigliamo vivamente uno Speedtest di Ookla, che si può trovare facilmente su Google.

In seguito, dopo aver costatato che sia effettivamente lenta, potremmo provare a cambiare i server DNS, cioè quei server preposti alla traduzione dei nodi della rete in indirizzi IP. Qualora aveste Windows come sistema operativo, sarà sufficiente recarsi alla voce “Rete e internet” e modificare il valore del parametro DNS compilandolo con il seguente valore, “8.8.8.8/8.8.4.4″, che corrisponde al DNS di Google praticamente.

Le soluzioni alternative in base ai tipi di OS

Ma se usaste un MacBook con sistema operativo MacOS, invece, sarà necessario andare su “Preferenze”, poi in “Rete”, continuare su “Avanzate” e modificare anche in questo frangente il parametro dei DNS, sia primario che secondario, sempre con il valore 8.8.8.8/8.8.4.4 citato poco sopra. Anche cambiare il canale Wi-Fi può essere un’ottima soluzione per impedire che si creino interferenze, specialmente se poi vanno a rallentare sensibilmente la propria connessione internet.

Basterà recarsi nelle impostazioni del proprio router, le quali possono essere raggiunte inserendo l’indirizzo 192.168.1.1 nella barra del proprio motore di ricerca. Infine, qualora utilizzaste il vostro dispositivo wireless lontano dal router di casa, forse in un piano diverso da quello in cui è posizionato il modem stesso, è utile far uso di un ripetitore wireless, che si collega al router ed estende la connessione Wi-Fi.

Così facendo possiamo evitare il rischio di rallentarla a causa della distanza. Anche tra browser, inoltre, cambia la velocità di navigazione: se state usando Internet Explorer, facciamo un esempio, potremmo pensare di cambiare e cominciare ad usare Google Chrome, che permette di aprire più velocemente le pagine web. Il seguente passaggio potrebbe sembrare scontato, ma in realtà non lo è assolutamente; avremo modo di trovare delle enormi differenze con questo procedimento, per cui vale la pena tentare.