Ema lancia l’allarme: fare attenzione a questi farmaci, pericolo per reni e intestino

L’Agenzia europea per i medicinali mette in guardia contro l’abuso di farmaci contenenti una specifica combinazione di farmaci.

Se usati per lunghi periodi e in dosi superiori a quelle indicate possono causare gravi danni a reni e intestino, in alcuni casi portando anche alla morte.

Codeina più ibuprofene, una combinazione che può essere pericolosa per reni e intestino. A lanciare l’allarme è l’Ema, che ha messo in guardia conto due principi attivi contenuti all’interno di farmaci antidolorifici. E che in caso di abuso possono provocare gravi conseguenze – fino alla morte – per l’organismo umano. È il monito lanciato dal comitato per la sicurezza di Ema, l’agenzia europea dei medicinali, durante la sua riunione del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (che ha avuto luogo il 26-29 settembre scorsi).

Il comitato ha evidenziato la pericolosità di combinare questi due principi attivi. Perciò ha raccomandato alle aziende farmaceutiche di apportare una modifica al foglio illustrativo, al quale andrebbe inclusa un’avvertenza. Per mettere in guardia contro i gravi effetti, anche letali, in caso di utilizzo per lunghi periodi a dosi superiori a quelle raccomandate.

Cosa si rischia col mix codeina più ibuprofene

La codeina è un oppioide, mentre l’ibuprofene è un antinfiammatorio. I due principi attivi si usano in combinazione generalmente per il trattamento di sintomi antidolorifici. I farmaci in commercio – venduti senza prescrizione medica – a contenere questa combinazione sono parecchi.

Per via della presenza della codeina, usare troppo a lungo questi farmaci può causare dipendenza e abuso. Sono diversi i casi di tossicità renale, gastrointestinale e metabolica – anche mortali – presi in esame dal comitato e legati all’abuso di farmaci con la combinazione di codeina e ibuprofene. Si sono verificati in diversi paesi d’Europa.

Nello specifico, se consumati in maniera prolungate e in dosi superiori a quelle raccomandate, il mix di codeina e ibuprofene può portare a seri danni ai reni, impedendo la corretta rimozione degli acidi dal sangue. Conseguentemente, i problemi ai reni porterebbero ad avere livelli molto bassi di potassio nel sangue. Che a loro volta possono produrre stordimento, stanchezza, spossatezza.

Per questi motivi Ema ha chiesto alle compagne farmaceutiche di modificare il foglio illustrativo dei farmaci all’interno dei quali è contenuta questa pericolosa combinazione. I messaggi da trasmettere sono quelli che indicano i potenziali effetti letali di un abuso. Quanto ai malati, dovrebbero prima consultarsi col proprio medico nel caso in cui volessero usare questa combinazione di principi attivi per periodi prolungati e a dosi superiori a quelle previste.