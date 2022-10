Google Maps davvero senza euguali: queste 3 nuove funzioni ce lo faranno usare ed amare ancor di più

Google Maps continua a confermarsi come uno dei migliori servizi di navigazione in circolazione. Visti i continui cambiamenti dei piani regolatori e della morfologia delle città, va da sé che anche i servizi devono aggiornarsi continuamente ed è quello che sta facendo Google Maps.

Del resto gli utenti dei servizi tech sono avidi di cambiamenti e miglioramenti, che si tratti di dispositivi o di servizi online, e Google Maps non vuole deludere le aspettative dei suoi fan.

C’è da dire che da quando è nato il servizio, Google Maps ha fatto una serie di miglioramenti che rendono sempre migliore l’esperienza del guidatore, o del turista, o del semplice curioso che vuole conoscere meglio una determinata zona.

Immersive View, una delle feature più attese

Il comune denominatore delle novità che Maps sta introducendo è, manco a dirlo, la realtà aumentata. Questa tecnologia innovativa è il plus che renderà possibile la cosiddetta Immersive View, la visione immersiva che potenzia la visione classica di Street View con il 3D e fa vedere immagini tridimensionali di monumenti e attrazioni per permettere una specie di visita virtuale della zona.

Un’altra novità tanto attesa è l’inserimento di informazioni in tempo reale in relazione alle zone che si desidera visitare, come le condizioni meteorologiche e la densità del traffico. Questa funzione inizierà in prima battuta a essere inserita nei servizi di Los Angeles, Londra, New York, San Francisco e Tokyo, ma poi verranno introdotte le novità anche in altre città.

Anche Live View subirà un potenziamento, che con la realtà aumentata permetterà di trovare più facilmente nuovi negozi, ristoranti, bancomat, cinema, palestre e altro. Anche questo tipo di ricerca verrà lanciato nelle città di Londra, Los Angeles, New York, San Francisco e Tokyo, ed anche a Parigi.

Inoltre, e forse questa potrebbe essere la novità più interessante e succosa di tutte, c’è la voglia di dare agli utenti più servizi che includano la cosiddetta modalità “vicino a me“. A questo proposito e con questo scopo nei prossimi mesi sarà lanciata a livello mondiale la funzione Neighborhood Vibe, che è molto utile per scoprire cosa c’è di interessante in un determinato quartiere, del quale saranno segnalati i luoghi più popolari o di tendenza, mostrando foto e recensioni attinenti e altre informazioni utili per l’utente.

Insomma Google Maps sembrerebbe essere uno dei servizi di punta di Big G, che fa concorrenza a ogni tipo di servizio GPS e di rilevamento strade e percorsi, e che non è molto semplice da superare in quanto a popolarità e gradimento da parte dei clienti.