DAZN avverte, dal 1° Novembre cambia tutto; utenti disorientati per questa scelta

Nel bene o nel male, DAZN ha portato sicuramente dei grossi cambiamenti nel mondo dello streaming sportivo in Italia. L’accordo con la Lega Serie A infatti ha portato non solo all’assegnazione dei diritti di trasmissione delle partite di calcio del massimo campionato italiano, ma anche a una serie di nuove offerte per i clienti TIM.

E quando parliamo di TIM, intendiamo anche ovviamente la sua variante TIMVISION, il servizio di distribuzione online di film, serie televisive e altri programmi d’intrattenimento. Fondato nel 2009 come Cubovision, il servizio è controllato e gestito da Telecom Italia. La visione dei contenuti prevede la sottoscrizione di un abbonamento mensile.

E proprio a questi abbonati al servizio di streaming, TIMVISION sta inviando delle comunicazioni via email per ricordare che a partire dal prossimo 1 novembre si potrà accedere ai contenuti di DAZN in contemporanea su due dispositivi, a patto che questi siano connessi alla stessa rete wifi casalinga come previsto dal piano standard di DAZN.

DAZN, ecco il calendario da tenere a mente

Un festeggiamento di Halloween dunque molto ricco, dal momento che il passaggio dalle vecchie alle nuove condizioni avverrà proprio tra il 31 ottobre prossimo e il 1 novembre. L’ultimi giorno di ottobre dunque sarà anche l’ultimo in cui gli utenti di DAZN potranno essere collegati su due dispositivi anche se connessi da posti diversi.

A partire invece dal giorno di Ognissanti il piano DAZN previsto dall’offerta TIMVISION si potrà sfruttare solo su due dispositivi al massimo e, in contemporanea, solo su due dispositivi che siano collegati alla rete casalinga.

Questo perlomeno è quanto viene previsto dalla tariffa standard di DAZN, ma c’è anche la possibilità di attivare eventualmente il piano DAZN Plus le cui condizioni contrattuali verranno comunicate non prima del giorno di Ognissanti.

Per ora le offerte di TIMVISION relative a DAZN sono due tra le quali i clienti possono scegliere. Una più “semplice” e un’altra più completa.

La prima si chiama TIMVISION Calcio e Sport, e prevede un costo di 24,99 euro al mese per i primi 6 mesi di contratto e poi 29,99 euro al mese. Nel pacchetto sono compresi intrattenimento, DAZN, Infinity+ con la Champions League e TIMVISION BOX, oltre a 6 mesi gratis di Amazon Prime.

Il piano TIMVISION GOLD invece, che costa 40,99 euro al mese per i primi 6 mesi e poi 45,99 al mese, oltre ai 6 mesi di Amazon Prime gratuito ha anche intrattenimento, il piano standard di Netflix, Disney+, DAZN, Infinity+ e TIMVISION BOX.