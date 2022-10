Grande Fratello Vip, rivelazione scottante di Giaele De Donà | Una relazione segreta con una bellissima

Non è sicuramente tra le più amate della Casa, ma Giaele De Donà è sicuramente un vero tesoro di gossip. Durante una conversazione insieme ai suoi coinquilini ha rivelato di aver avuto un flirt con un’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. E il web si è infiammato.

Sofia Giaele De Donà si è lasciata andare a una rivelazione davvero inaspettata nella Casa del Grande Fratello Vip.

La bella concorrente, al centro delle polemiche per il suo amore libero con il marito Bradford Beck, ha infatti ammesso di aver avuto un flirt con un’ex gieffina. Stiamo parlando della bella influencer Taylor Mega.

Grande Fratello Vip, rivelazione scottante di Giaele De Donà

“L’ultima amica che ho adesso, a cui sono più legata, Taylor, le ho subito detto: guarda, diamoci dei limiti perché esteticamente sei una bellissima ragazza. C’è stato qualcosa anche con lei” ha confessato Giaele De Donà al Gf Vip salvo poi fare un passo indietro per paura che quanto raccontato in televisione possa avere ripercussioni sulla vita del marito e suo suoi cari “Lui non voleva ne parlassi, non voleva nemmeno lo nominassi”.

Come reagirà il marito della concorrente di fronte a queste dichiarazioni? E, soprattutto, arriverà una replica da parte di Taylor Mega? L’ex gieffina ed ex naufraga de “L’isola dei famosi” smentirà o confermerà la rivelazione d’amore rilasciata dalla De Donà?

Chi è il marito di Giale

Bardford Beck è nato nel 1977, ha 45 anni ed è un imprenditore americano laureatosi in ingegneria aerospaziale. È diventato il Ceo diUnited Aeronautical, una società che si trova North Hollywood, in California, e che si occupa della progettazione e costruzione di materiale aeronautico. Il suo nome è abbastanza noto negli States e la sua azienda può vantare collaborazioni con diversi paesi europei, tra cui spunta anche l’Italia.

Con Giaele si conoscono da quattro anni e si sono sposati a febbraio 2022. Il loro è un rapporto aperto e, infatti, vivono insieme solamente sei mesi all’anno. Cosa questa che ha creato molti dubbi sulla loro unione e alcuni malumori all’interno della Casa.