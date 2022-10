Milly Carlucci, parla di “Ballando” mandando frecciatine a Mediaset | A chi era diretto il messaggio

In una nuova intervista, la conduttrice spiega perché il fidanzato della giornalista non sarà favorito, lanciando in parallelo una frecciatina ad alcuni programmi Mediaset

A poco più di una settimana di distanza dall’inizio di Ballando con le stelle 2022, Milly Carlucci ha concesso una nuova intervista esclusiva al magazine Nuovo.

In questo, ha parlato della prossima edizione della trasmissione che da anni conduce su Rai Uno, lanciando, tra le altre cose, una frecciatina fra le righe ad una serie specifica di programmi.

L’occasione per questa stoccata alla concorrenza è arrivata grazie al gancio offerto dal caso Lorenzo Biagiarelli, il cuoco volto di “È sempre mezzogiorno“.

Milly Carlucci, parla di “Ballando” mandando frecciatine a Mediaset

La presentatrice, a proposito di Biagiarelli, ha commentato che: “Ha deciso di buttarsi, sa che da noi non si fa scempio delle carriere e delle storie dei concorrenti”. Parole, quella della presentatrice, che suonano piuttosto strane. A chi si sta riferendo quando parla di carriere distrutte e storie devastate? La presentatrice non ha ovviamente fatto nomi, ma basta fare due più due per capire a chi fossero dedicate le sue parole. In questo periodo è infatti in onda il GF Vip, trasmissione ben più trash di “Ballando” nota per i gossip spiccioli, che ad ogni edizione tira fuori sui concorrenti e sulle loro vite private al di fuori della casa.

L’intervista ad ogni modo, è stata anche un’occasione per la conduttrice di mettere i puntini sulle i su un’altra questione, sempre riferita a Biagiarelli. Fin da quando la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2022 è stata confermata ci si è chiesti se ci sarebbero stati dei favoritismi da parte della compagna Selvaggia Lucarelli. La giornalista è infatti una delle storiche giurate del programma, ma questa volta c’è in ballo un vero e proprio conflitto di interessi. “Qualcuno ipotizza favoritismi da parte di Selvaggia nei suoi confronti, ma io penso che lei, per non rischiare di essere considerata di parte, con lui sarà ancora più rigida. È come per i figli d’arte, tanti sono diventati famosi e bravi come i loro genitori“.

Un caso molto “spinoso” che farà parlare

Il caso Lorenzo Biagiarelli non è l’unico argomento spinoso dell’imminente edizione di Ballando con le stelle. I telespettatori, infatti, non vedono l’ora di assistere al confronto fra Selvaggia Lucarelli e Giampiero Mughini, che hanno in sospeso un contenzioso legale.

A Ballando 2022, inoltre, parteciperà un personaggio molto controverso come Enrico Montesano, dichiaratamente no vax. Quindi “cantando e ballando” ne vedremo di sicuro delle belle.