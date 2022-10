“Harry in realtà è tuo figlio”, la lettera scandalo di Lady D al suo amante | Choc nel Regno Unito

Ci sarebbe delle rivelazioni choc riguardo alla vicenda tra il nuovo Re Carlo ed il figlio Harry, in particolare su chi sarebbe il padre del Principe, essendoci stati dei dubbi in tal senso.

Buckingham Palace sta subendo negli ultimi tempi dei cambiamenti improvvisi, d’altronde 70 anni di Regno da parte della Regina Elisabetta terminati per la sua morte avvenuta lo scorso 8 settembre sono tanti e la notizia si è tramutata in un duro colpo per la Monarchia e per il Paese stesso, ma anche altre vicende rischiano di scombussolare la situazione in modo imponente all’interno della Royal Family.

Nel corso degli anni si è infatti discusso della paternità di Carlo nei confronti del secondogenito Harry, oltre alla vicenda della fuga e dell’allontanamento dalla Famiglia Reale avvenuto in modo spontaneo, in molti hanno sottolineato una diversità rispetto al padre, anche dal punto di vista dei tratti somatici.

Se il primogenito William, diventato nel frattempo principale erede al trono dopo la dipartita della nonna, ha una grande somiglianza con il padre, non lo stesso si può dire del fratello ribelle minore, molto più somigliante alla madre, l’indimenticata Lady Diana.

Le voci rincorse

Proprio sulla storica Principessa del Galles, titolo a cui Camilla decise di rinunciare ed appena conseguito da Kate Middelton, vi era stata una storia con l’ufficiale di cavalleria britannica, James Hewitt.

Secondo insistenti voci, il secondogenito sarebbe nato da quella relazione clandestina, a colpire i capelli rossastri da parte dell’ufficiale e di Harry, tanto da far alimentare qualche dubbio a più di qualcuno.

La verità dei fatti

Tale suggestione è stata ripresa anche negli ultimi tempi attraverso il libro di Anna Pasternak, in cui si racconta dei dubbi di Diana e la lettera inviata ad Hewitt in cui lo avvertiva di essere il padre biologico del Principe. A dissipare però qualsiasi dubbio è stato il test del Dna a cui è stato sottoposto Harry e dal quale è emersa la verità, il padre anche dal punto di vista biologico è Carlo, anche se le voci discordanti continuano a persistere, nonostante la prova piuttosto lampante emersa.

Nella lettera inviata a James Hewitt – che ha sempre negato in questi anni la paternità di Harry – si legge: “Sei tu il padre biologico del mio secondogenito, Harry. Ringrazio Dio per averti fatto entrare nella mia vita”. L’esperto della Royal Family, Nicholas Davies, ha raccontato che verosimilmente, la storia clandestina tra l’ufficiale e Lady Diana iniziò nell’83 e non nell’85.