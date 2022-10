Kate Middleton, prove generali da Regina? Accade tutto a Buckingham Palace | Lei…

Novità importanti per Kate Middleton, per la Principessa è successo qualcosa di nuovo, e per molti potrebbe essere la prima prova da Regina, scopriamo quale sia il fatto avvenuto e le voci rincorse in tal senso.

La morte della Regina Elisabetta ha provocato profondi cambiamenti nella Monarchia britannica, dal lutto all’abituarsi ad un altro tipo di trono e con una gerarchia completamente modificata.

Il nuovo Re è diventato Carlo, questo ha comportato al primogenito di essere il suo successore principale ed erede al trono, inoltre con la moglie gli è stato attribuito il Principato del Galles.

Vista l’età di Carlo, in modo cinico in Gran Bretagna si pensa già a cosa accadrà in futuro ed a come potrebbe diventare la Monarchia con a capo William ed a fianco a lui Kate Middleton, pronta già ad assumersi nuove responsabilità, in questi giorni la Duchessa ha avuto i suoi primi impegni da quando la Regina Elisabetta è venuta a mancare.

Gli ultimi avvenimenti

Nella giornata del 29 settembre sono infatti arrivati gli Ufficiali della Royal Navy a Windsor, e per l’occasione ad accogliergli vi era proprio Kate Middleton, a colpire è stato il fatto di aver presenziato in solitaria, senza alcun supporto di un altro componente della Famiglia Reale.

Per tale incontro, la Middleton si è fatta spiegare il progetto degli Ufficiali, i quali stanno preparando l’HMS Glasgow, progettata proprio nella capitale scozzese ed in procinto di diventare una nave da guerra con supporti molto moderni e sofisticati, promettendo di essere presente quando sarà al varo per la prima volta, mentre l’anno scorso la Duchessa venne scelta come madrina dalla Regina Elisabetta all’inaugurazione dell’imbarcazione.

Quale futuro per lei

Una presenza non inosservata dai media, tanto da far pensare ad un ruolo da protagonista anche per eventi ed incontri istituzionali futuri, d’altronde Camilla non sempre potrà essere presente ad ogni impegno e la figlia di suo marito ne prenderà in quelle circostanze le veci.

In passato, la stessa Regina Elisabetta era stata piuttosto propensa a darle ruoli importanti nei vari impegni reali, ma la sua prima in solitaria ha dato modo ai media britannici di fantasticare su Kate Middleton e del suo futuro nel Palazzo.