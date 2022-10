Regina Elisabetta II e i suoi amatissimi cavalli: a chi andranno? Ecco il loro destino

Con la morte della Regina Elisabetta niente è più come prima. Dopo la sua scomparsa, avvenuta all’età di 96 anni i reali hanno dovuto fare i conti con la sua assenza ed affrontare anche le questioni successorie e burocratiche. Ora, in tanti si chiedono chi si prenderà cura degli amatissimi cavalli di Sua Maestà.

Ecco che fine faranno le scuderie ed i cavalli della Regina Elisabetta? Lo svela la tradizione…

Lo scorso 8 ottobre il mondo ha fatto i conti con la scomparsa della Regina Elisabetta, considerata una della donne più influenti al mondo. Icona di grande stile è stata salutata da milioni di persone che, all’evento solenne dei suoi funerali si sono radunate in massa per il cordoglio. Un gesto che ha scaldato di certo i cuori affranti della Royal, che in questi giorni devono affrontare il dolore per la sua dipartita ed anche le incombenze burocratiche che l’addio di Sua Maestà ha portato.

Ora che in tanti hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno saputo che i corgi della Regina Elisabetta hanno trovato finalmente una sistemazione adeguata, sono stati infatti adottati dal figlio Andrea. Ma ora l’attenzione è tutta rivolta verso i cavalli, a chi andranno? Chi si prenderà cura di loro?

Chi ha ereditato le scuderie della Regina Elisabetta?

Le scuderie, che sono state ereditate dalla sovrana nel 1952 è oggi fonte di introiti per i reali. Ora che la Regina non cìè più, per successione ereditarie diventano di proprietà di Carlo. Pare che Andrea, il fratello di Sua Maestà ci sia rimasto un po’male della decisione, pare infatti che si aspettasse una piccola quota di eredità, ma così non è stato.

Di certo, le scuderie sarebbero state ben accette anche da Anna e dalla figlia Zara, campionesse olimpiche negli sport equestri, secondo voci di corridoio infatti, avrebbero molto gradito la gestione di una almeno una parte, seppur piccola, data la grande passione che nutrono per i cavalli.