“Ho conosciuto Ilary Blasi, ecco com’è”, parla l’amatissima attrice: la rivelazione sulla conduttrice

Com’è nella vita reale della conduttrice Ilary Blasi? A rivelarlo è un’amatissima attrice: ecco le sue parole.

Sono ore davvero caldo sul fronte della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: l’accordo tra i legali sarebbe saltato e si prospetta una lunga battaglia in Tribunale. Insomma, tra la coppia che ha fatto sognare il grande pubblico per oltre 17 anni è finita nei peggiori de modi.

Del resto, l’intervista di Francesco Totti rilasciata a Aldo Cazzullo per Il Corriere della Sera, era un assaggio di quello che verrà, anche se fonti molti vicine all’ex capitano della Roma dicono sia pentito delle sue parole. Intanto, per il suo compleanno, Totti ha festeggiato insieme alla sua nuova compagna Noemi Bocchi.

Nel frattempo, Ilary Blasi – che è stata accostata al pr romano Cristiano Iovino – continua a pubblicare sui social in questi giorni. La conduttrice, che si vocifera possa trasferirsi a Milano a breve, avrebbe cambiato la sua comunicazione social per difendere i suoi contratti con gli sponsor.

Le parole di Greta Scarano

Molti vip, negli ultimi tempi, hanno commentato la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Tra questi, anche l’attrice Greta Scarano, che ha interpretato la conduttrice de L’Isola dei Famosi nella serie targata Sky, Speravo de morì prima. Nella serie Pietro Castellitto interpreta l’ex numero dieci della Roma e della Nazionale e si parla degli ultimi mesi prima dell’addio al calcio di Totti. Stando a molti rumors – mai confermati – la crisi tra i due sarebbe iniziata proprio in quel periodo.

Ha raccontato Scarano: “L’ho conosciuta. Ho lavorato per cercare di capire chi fosse, ho scoperto delle cose e sì, lei fa parte di questa moltitudine. Però, sono io a non far parte di quella fetta di popolazione che si interessa con bramosia della vita privata dei famosi. La separazione da Totti è una vicenda personale”. E ancora: “È un set che ricordo con grande amore, dove raccontavamo di un grande amore. Mi rimane questo: per ciò che ho vissuto e per ciò che ho interpretato”.

Il mancato accordo

Nella giornata di ieri, Il Corriere della Sera, ha pubblicato quella che sarebbe stata la richiesta di mantenimento da parte di Ilary Blasi: 20mila euro al mese per lei e 17.500 euro per i figli Cristian, Chanel e Isabel, per un totale di 37.500 euro al mese, oltre alla restituzione delle borse firmate che Francesco Totti avrebbe preso. L’ex capitano della Roma ha rifiutato di netto la proposta, rilanciando con 7mila euro al mese per i figli e 0 per la conduttrice.

Le parti, lontanissime, avrebbero dunque lasciato il tavolo quasi subito. Molto probabilmente, si finirà in Tribunale, dove si deciderà per l’affidamento dei figli. Stando a quanto scrive Repubblica, invece, un accordo sui beni – che sarebbe stato firmato prima del matrimonio – avrebbe già chiuso la discussione sugli immobili e il grande patrimonio della coppia.