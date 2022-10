GF Vip 7, Marco Bellavia lascia la casa | Social in rivolta: “Signorini vergognati”

Dopo giorni molto complicati per l’ex conduttore di Bim Bum Bam, Marco Bellavia ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7: ecco cosa è successo.

Nei giorni scorsi, l’ex conduttore di Bim Bum Bam e concorrente del Grande Fratello Vip 7, Marco Bellavia, ha avuto un crollo psicologico nella casa. Il neo gieffino, dopo una notte passata in lacrime, ha rivelato che in passato ha seguito una terapia. La sua condizione di sofferenza ha scaldato i cuori del grande pubblico e in molti si sono virtualmente stretti intorno a lui.

Decisamente diversa, invece, è stata la reazione degli altri inquilini del programma di Canale 5. In molti hanno apostrofato Marco con epiteti poco rispettosi – come pazzo o da curare – fino a sfociare in un ostracismo e in atteggiamenti che sono stati bollati da più parti come bullismo.

Una triste pagina di televisione, certo, nonostante i tentativi dei telespettatori che hanno chiesto al programma di fare luce sulla vicenda: da una parte aiutando Marco come merita, dall’altra sanzionando i gieffini coinvolti. Ma c’è una novità di queste ore.

L’annuncio del Grande Fratello Vip 7

La notizia, come detto, era nell’aria: la produzione del Grande Fratello Vip 7 ha annunciato che Marco Bellavia lascerà in queste ore la casa di Cinecittà. Si legge: “Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”. Come riporta la nota pagina social Trash Italiano, queste sono state le parole di Marco nel commentare il suo addio alla casa: “Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa”.

Le proteste sui social

Sui social – molti utenti nei giorni scorsi si erano schierati a favore di Marco Bellavia – si è accesa la polemica. Una parte del grande pubblico accusa la produzione del reality di Canale 5 di non aver gestito al meglio la vicenda, nonostante la richiesta di aiuto da parte dell’ex conduttore di Bim Bum Bam. Per loro, Bellavia non avrebbe scelto di andare via, ma sarebbe stato costretto a causa dell’atteggiamento degli altri inquilini.

C’è chi, invece, adesso chiede provvedimenti nei confronti di alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 7 che, a loro dire, avrebbero attaccato pesantemente Marco Bellavia. Tra questi, Gegia, Charlie Gnocchi e Giovanni Ciacci. Impossibile che Alfonso Signorini non apra il dibattito durante la puntata di lunedì sera prossimo.