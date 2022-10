Uomini e Donne, Federica rompe il silenzio sul padre di suo figlio: “Non ha voluto prendersi responsabilità”

La tronista di Uomini e Donne, Federica Aversano, ha parlato nel corso di un’intervista del suo ex compagno, papà di suo figlio. Ecco cosa ha detto.

Lei è una delle grandi protagoniste delle ultime due stagioni del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi da oltre vent’anni su Canale 5, Uomini e Donne. Stiamo parlando della tronista, nella passata stagione corteggiatrice, Federica Aversano.

Mesi fa, Federica Aversano, era seduta nel parterre per corteggiare il tronista Matteo Ranieri – a sua volta ex corteggiatore di Sophie Codegoni – ma alla fine l’influencer romano scelse Valeria Cardone. I due, come sappiamo, si sono lasciati, mentre Federica è tornata negli studi di Cologno Monzese per trovare il grande amore.

In questi giorni, il cavaliere Riccardo Guarnieri ha cercato di sedersi tra i corteggiatori di Federica Aversano ma – nonostante anche l’apertura di quest’ultima – l’ex compagno di Ida Platano ha rinunciato. Motivo? Avrebbe dovuto seguire le regole del trono classico e non più over, ovvero la possibilità di essere eliminato definitivamente dallo show.

Le parole di Federica Aversano

Nel corso della sua avventura a Uomini e Donne, Federica Aversano ha parlato spesso di suo figlio, Luciano Giuseppe – il cui primo nome è un omaggio al nonno della tronista, mentre il secondo al padre – ma volutamente poco del papà del piccolo. La tronista ha raccontato che l’uomo ha rotto con lei mentre era al sesto mese di gravidanza. Nel corso di un’intervista rilasciata a DiPiù, ha spiegato: “Credevo di aver trovato l’uomo con il quale costruire quella famiglia completa che a me è mancata. A 25 anni aspettavo già il mio bambino, ma mentre ero al sesto mese di gravidanza lui si è tirato indietro. Non ha voluto prendersi le responsabilità di un rapporto di coppia stabile. Ha continuato a essere il padre di mio figlio, ma non più il mio compagno”.

Le parole su Matteo Ranieri

Nella stessa intervista, Federica Aversano ha parlato di Matteo Ranieri. Dopo la chiusura della relazione con il padre non ha più avuto una reale frequentazione, sino a quando non ha conosciuto – appunto – l’ex tronista.

Ha concluso: “Sicuramente poteva evitare di illudermi, non è stato un bel comportamento nei miei confronti e, proprio per questo, per me è stata una grande delusione”.