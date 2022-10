Ruba tre auto, scappa e semina il terrore in strada: travolto un ciclista e speronati i carabinieri

Questa mattina un ladro in evidente stato di alterazione ha seminato il terrore in provincia di Treviso.

Dopo vari incidenti – e una vittima – è stato bloccato dai militari. A quel punto ha cominciato a urlare frasi senza senso.

Una, due, tre auto rubate. Ci sarebbe da sorridere se non fosse finita in tragedia, con un morto. È il bilancio di una mattinata di terrore in provincia di Treviso dove un ragazzo di 19 anni ha rubato tre automobili, poi è scappato. Nella fuga spericolata il pirata della strada ha causato diversi incidenti. E lungo la sua folle corsa ha travolto e ucciso un ciclista di 67 anni.

È successo questa mattina nella provincia trevigiana, prima a Fonte e dopo ad Asolo. E con la prima auto, l’incidente mortale a San Zenone degli Ezzelini.

Il ladro trasformatosi poi in pirata della strada è un giovane di 19 anni di Riese Pio X (Treviso). È riuscito a rubare in sequenza – dopo aver minacciato alcune donne – una Honda Civic, un’Audi e una Ford Ka. Con l’ultima automobile ha anche speronato l’auto dei carabinieri, causando l’incidente che ha fatto ribaltare una pattuglia.

Il giovane, in stato confusionale, ha dei piccoli precedenti penali per furti e danneggiamenti. Adesso è piantonato in ospedale. Il ciclista di 67 anni rimasto ucciso nello scontro con l’auto chiamava Mario Piva.

La sequenza dei furti d’auto

Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, verso le 9 di stamattina il giovane 19enne ha trafugato le chiavi di una Honda Civic a una donna di Altivole. Dopo essere giunto a San Zenone degli Ezzelini, ha investito e ucciso il 67enne in bici. Dopodiché si è impadronito di una seconda auto, un’Audi, con la quale è arrivato fino al semaforo di Fonte dove ha causato un altro incidente con un camion e diverse altre automobili coinvolte.

Infine il terzo furto d’auto: il giovane ha rubato una terza vettura, una Ford Ka di proprietà di una signora della zona. E con questa ha speronato l’auto dei carabinieri, ribaltandola. Poi la sua corsa spericolata è finita. Un appuntato scelto e un carabiniere della stazione di Asolo (Treviso) sono riusciti a bloccare il suo ennesimo tentativo di fuga.

Il 19enne ha dato segni di squilibrio per motivi ancora da appurare. Quando lo hanno fermato ha cominciato a gridare in maniera disarticolata: «Non avrete più notizie di me! Quando non avrete più notizie di me capirete che il mondo sta finendo. Sta finendo il mondo!». E a un passante fermatosi per rispondergli a tono, tra gridolini e risatine il giovane ha detto: «Ammazzatelo questo!». E ancora: «Volevo salvare il mondo. Mi stanno facendo una puntura per ammazzarmi!».