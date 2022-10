Sorpresa di notte e violentata per strada: è caccia all’aggressore

Questa notte a Roma una donna di 40 anni è stata violentata per strada mentre si trovava nella sua automobile.

La prima a soccorrerla dopo la violenza è stata un’amica in pensiero per non averla vista ritornare nel locale dove stavano trascorrendo assieme la serata.

Notte di violenza e paura a Roma, nel quartiere della Garbatella. È qui che la scorsa notte una quarantenne è stata vittima di abusi sessuali. Stando a quanto ricostruito dagli agenti di polizia, la donna è stata aggredita mentre cercava di andare verso la sua vettura, non distante da un ristorante. A quel punto un aggressore si è scagliato contro di lei e ha cercato di stuprarla.

Sul caso è partita un’indagine, con tutti gli accertamenti del caso da parte delle forze dell’ordine.

La violenza è accaduta poco prima dello scoccare della mezzanotte. Stando a ciò che si apprende la 40enne stava passando una serata in compagnia degli amici in un ristorante nella zona di Garbatella. A un certo punto la donna si è allontanata, sembra per andare a recuperare qualcosa in macchina. Una volta raggiunta l’auto e aperto lo sportello, alle sue spalle si è materializzato un uomo. Ed è stato terrore. L’aggressore l’ha prima spinta, poi aggredita e infine l’ha violentata dopo averla bloccata.

Trovata in lacrime da un’amica

A trovare la vittima è stata un’amica. Preoccupata per non averla vista ritornare al ristorante, era andata a controllare per vedere se fosse tutto a posto. E l’ha trovata in lacrime a pochi passi dal luogo dell’aggressione, in via Alessandro Valignano, strada adiacente al commissariato di via Percoto. Sul luogo della violenza, allertati, si sono precipitati i poliziotti. La donna, sconvolta dalla violenza subita, è stata trasportata in ospedale in stato di choc. Attivato il codice rosso per le vittime di violenza sessuale.

Sul caso gli agenti hanno avviato le indagini e gli accertamenti del caso. Saranno loro ad indagare su quanto accaduto. Al vaglio anche le telecamere della zona. Anche la polizia scientifica è giunta sul luogo della violenza sessuale per effettuare tutti i rilievi sull’auto. Dopo aver sentiti i testimoni e raccolto i dettagli, è partita una ricerca in zona per individuare il responsabile degli abusi.

Stando a una possibile ricostruzione dei fatti non si esclude che l’aggressore possa aver individuato la sua vittima dopo averla vista uscire dal locale. E che l’abbia così seguita fino alla macchina, dove ha consumato la violenza.