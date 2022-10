Alena Seredova sta per convolare a nozze con il suo compagno, Alessandro Nasi. La bellissima modella e conduttrice è felice ed appagata ed il passato ormai alle spalle. Proprio di recente ha parlato del rapporto con il suo ex marito Gianluigi Buffon con il quale ha due figli, Louis Thomas e David Lee, natie nel 2007 e nel 2009. Ma come stanno le cose tra loro?

Alena Seredova sta per sposarsi con Alessandro Nasi, riguardo al suo primo marito ha detto che…

Alena Seredova e Gigi Buffon hanno vissuto una bella relazione, poi si sono detti si per sempre. Dal loro amore sono nati due splendidi figli, poi però si sono addio. La loro separazione è stata sofferta e, la modella non ha mai nascosto la delusione per la fine del loro matrimonio. Ma qual è il rapporto tra loro, oggi a distanza di tanti anni dall’addio?

Ospite nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, Alena si è raccontata, spiegando anche come sono i rapporti con il suo ex compagno, Gigi Buffon. “Non ci frequentiamo, perché è un qualcosa che non mi appartiene, non fa parte della mia natura. Non ci vedrai mai in una foto tutti insieme sotto all’albero di Natale”. La Seredova ha poi aggiunto: “Oggi ciò di cui sono orgogliosa è questa famiglia che io non chiamo allargata, ma soltanto famiglia. È splendida, funziona. Sono tutti sorridenti”.

Alena Seredova: “per me un bicchiere rotto è rotto”

Poi la modella ha detto: “Io non ho mai fatto scenate, ma per me un bicchiere rotto è rotto. Questo non significa che non abbiamo un rapporto civile e sereno per i nostri figli”. Oggi è felice ed appagata della sua relazione con Alessandro Nasi e tra pochi mesi convoleranno a nozze, i due hanno una figlia di nome Vivienne Charlotte: “Avevo tanta paura per l’arrivo di Vivienne, e invece ha portato equilibrio”. Poi ha aggiunto: “Io non volevo sposarmi di nuovo, ma Alessandro mi ha fatto cambiare idea”.