Totti e Ilary, ora parla Flavia Vento: “Spero arriveranno delle scuse”

Flavia Vento ha rilasciato delle dichiarazioni importanti. La showgirl, intervistata da Valerio Staffelli per Striscia la Notizia ha detto la sua sulla vicenda Totti- Blasi, e le sue parole non sono passate in sordina. Ma cosa ha detto e soprattutto perchè non si fa che parlare d’altro?

Flavia Vento, la show girl confessa: “Spero che…”

Nel lontano 2005, Flavia Vento finì al centro di una bufera mediatica. Secondo alcuni pettegolezzi, la bellissima show girl avrebbe avuto un flirt con Totti in quel periodo, che era già coniugato alla conduttrice Ilary Blasi. Il rumors, lanciato da Fabrizio Corona, le costò non poche critiche, anche perchè il Pupone ha sempre, categoricamente, smentito. Si parlò infatti di una “macchinazione” di una notizia assolutamente infondata.

A distanza di anni dall’accaduto, Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, l’ha raggiunta per chiederle tra le altre cose, cosa pensasse della separazione dell’anno, quella tra Totti ed Ilary. Flavia si tenuta lontana dalla vicenda sentimentale dei due, mantenendo il riserbo, ma alla domanda del celebre inviato, non è rimasta in silenzio. “Si è attapirata dopo che Ilary ha detto che se avesse parlato (dei tradimenti di Totti, ndr) avrebbe rovinato cinquanta famiglie?”, ha chiesto Valerio Staffelli.

Flavia Vento e Francesco Totti, cosa è accaduto realmente tra loro?

Flavia Vento a questo punto ha risposto: “Io non ho famiglia e sono casta da dieci anni”. Poi però ha rilasciato una dichiarazione sembra alludere a qualcosa accaduto nel passato: “Un giorno, quando vorrò parlare, parlerò. E spero che da qualcuno arriveranno delle scuse…”. Il servizio completo, verrà trasmesso dal Tg Satirico di Canale 5 Lunedì 3 ottobre.

I telespettatori sono in trepidante attesa, c’è tanta curiosità per il fatto in questione, soprattutto perchè per anni, Francesco Totti ha negato che tra lui e la Vento ci fosse stato qualcosa in più di una semplice amicizia. Come andrà a finire?