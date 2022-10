Mauro Icardi vola in Argentina per riconquistare Wanda Nara: l’ultimo colpo di testa

Il super campione di calcio, Mauro Icardi ha tentato il tutto per tutto. Per cercare di salvare il matrimonio con la bellissima Wanda Nara ha preso un aereo ed è volato dritto in Argentina. Ecco cosa è accaduto.

Mauro Icardi, il calciatore vola in Argentina, vuole riconquistare la sua lei

Solo poco tempo fa, Wanda Nara ha annunciato la separazione dal marito. Sono seguiti orde di pettegolezzi e di rumors, ma di certo quello che fa più discutere e sognare è il gesto del calciatore. Pare infatti che abbia deciso di raggiungerla in Argentina per cercare di salvare il loro rapporto. Icardi ha chiesto al suo avvocato di accompagnarlo, così il calciatore ha messo a punto un altro romantico gesto per la sua Nara.

Non è la prima volta che Icardi si rende protagonista di gesti appassionati, ma per Wanda questo ed altro. Da un po’ di tempo i due stanno vivendo una relazione intensa, dove però non mancano i conflitti.

Mauro Icardi, per Wanda Nara vola dritto in Argentina, ecco cosa ha fatto il campione di calcio, i fan della coppia sono in delirio

Solo poco tempo fa si è molto chiacchierato circa il flirt tra Icardi ed Eugenia Suarez, avvenuto secondo voci di corridoio lo scorso dicembre, e proprio in quell’occasione pare che Mauro avesse lasciato Parigi per chiarire con Nara.

Questa volta invece Icardi è partito da Instabul per giungere in Argentina, subito dopo gli allenamenti della squadra del Galatasaray. Pare che per lui non sia arrivata la convocazione ma non per scelta della società calcistica, bensì sua, personale. Si vocifera infatti che il suo primo pensiero sia quello di chiarire con Wanda, spera cioè che la crisi rientri e che riesca a riconquistarla. I fan della coppia sperano che prima o poi i due riescano a trovare