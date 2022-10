Amici 22, Arisa shock contro Alessandra Celentano: “Hai ucciso un’allieva”

Puntata i fuoco quella di Amici. Le discussioni non si sono affatto placate. Tutti contro Alessandra Celentano, a partire da Arisa che ha detto a chiare lettere cosa pensa all’insegnante di danza dei suoi modi e delle parole che utilizza. Ecco cosa è accaduto.

Arisa accusa Alessandra Celentano: “Hai ucciso un’allieva”

Amici sta entrando nel vivo della competizione, i ragazzi si stanno mettendo in gioco ed i professori si espongono con le loro idee. Nella puntata del talent show andata in onda Domenica 2 ottobre, c’è stata un’accesa discussione, il motivo della contesa è stata una prova che la maestra Celentano ha assegnato alla ballerina Ludovica ma, il suo coach ha deciso di non farla esibire. Da qui è nata una disputa, sembrava che col finire della puntata gli animi si fossero calmati, invece la discussione è proseguita ed è intervenuta anche Arisa.

“L’esperienza insegna tesoro. Io sono stata qui un anno e a quella povera Rosa di Napoli l’hai uccisa”. Poi la professoressa di canto ha aggiunto: “Ci sono modi e modi di rapportarsi ad ognuno di loro” . Anche Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno condiviso il pensiero di Arisa.

Amici 22, tutti contro Alessandra Celentano, Rudy la difende, Maria cerca di mediare…

Per tutti il suo assegnare una coreografia cos’ sensuale alla ballerina Ludovica è stato letto come un modo per metterla in difficoltà, perchè avrebbe dovuto indossare abiti con i quali lei non si sentiva a suo agio.

A prendere le difese dalla maestra Celentano è stato Rudy Zerbi, poi la Celentano ha chiarito di non aver mai pensato e detto che la giovane abbia una brutto fisico, concludendo: “La gente è prevenuta nei miei confronti”.

La conduttrice, Maria De Filippi è intervenuta spiegando che la maestra Celentano quando parla di fisicità si riferisce solo ed esclusivamente alla danza, e non ha intenzione di offendere le ballerine. “Sennò il messaggio è dirompente e sbagliato”– ha detto la De Filippi.