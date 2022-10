Vanessa Incontrada su tutte le furie: “Li denuncio”

La conduttrice televisiva sconvolta da un caso andato in onda a “Striscia la notizia” che l’ha vista coinvolta in prima persona.

Le reti televisive hanno ormai ripreso regolarmente le attività dopo la pausa estiva e sono tornate a dare appuntamento ai telespettatori con i programmi più amati. Dopo la riconferma di popolari fiction e storici reality show, da Cologno Monzese ha preso il via anche la nuova stagione di “Striscia la notizia”.

La trasmissione, giunta ormai alla 35esima edizione, è tornata in onda dallo studio 20 del centro di produzione Mediaset martedì 27 settembre su Canale con la conduzione di coppia di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, riapparsa dopo la riapertura ufficiale a cui non ha potuto prendere parte a causa di altri impegni lavorativi.

Appena tornata in studio, la conduttrice ha subito dovuto fare i conti con un servizio scioccante che l’ha vista inaspettatamente coinvolta in prima persona: una truffa online smascherata dall’inviato Moreno Morello.

La truffa delle pillole per dimagrire che ha coinvolto Vanessa Incontrada

Parliamo, nello specifico, di una tipologia di pillole sponsorizzate da diversi siti web che assicurano un rapido dimagrimento. A sconvolgere il pubblico, il fatto che la testimonial di questo prodotto sia proprio Vanessa Incontrada: è suo il volto e il nome associato alle magiche pasticche. Niente di più falso! La conduttrice, infatti, non ne sapeva niente ed è rimasta sconvolta dalla scoperta: “Io rimango sbalordita. Sono allibita”, ha affermato nel corso della puntata, “li denuncio. L’ho saputo qua e vi dico che siete dei pagliacci”. Stando alle pubblicità, infatti, grazie a questo integratore Vanessa Incontrada avrebbe perso in soli due mesi fino a 20 chili, ridotto notevolmente la circonferenza dei fianchi ed eliminati i brufoli dietro la schiena.

La spiegazione del Dottor Filippo Brocadello sulle pillole per dimagrire

Tutte menzogne che, se da un lato hanno strappato un sorriso ai telespettatori e ai conduttori stessi, dall’altro hanno anche preoccupato Vanessa Incontrada: “A parte gli scherzi, io non ho mai usato queste pasticche. Non le usate perché sono truffe mi raccomando”. E di truffe di questo tipo il web ne è pieno, come dimostra la rubrica di Moreno Morello “malattie aberranti, la serie”. A confermarlo è stato anche il dottor Filippo Brocadello, specialista in scienza dell’alimentazione consultato per l’occasione. “Se non riduciamo le calorie introdotte e non aumentiamo il dispendio energetico con l’attività fisica, il fisico non ha motivo per dimagrire”, ha spiegato l’esperto. Inutile, quindi, affidarsi a pillole magiche: in caso di necessità, rivolgersi sempre a uno specialista!