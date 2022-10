Aria tesa tra Francesco Totti e Ilary Blasi: il botta e risposta con gli scatti sui social

Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a far parlare della loro separazione: i dettagli che emergono dai loro profili social.

Un’intera stagione è ormai finita, con l’autunno che ha reso le calde giornate estive un ricordo lontano, eppure nel mondo del gossip il tempo sembra essersi fermato a qualche mese fa, quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione.

Dopo ben vent’anni insieme, la coppia ha deciso di mettere la parola fine al proprio matrimonio. Una notizia che ha fatto sì che i due finissero immediatamente e inevitabilmente sotto i riflettori di giornali, social media e programmi televisivi. Opinionisti, attori, conduttori: chiunque si è sentito in diritto di dire la sua sulla fine dell’amore tra il calciatore e la showgirl.

Come nella stragrande maggioranza delle love story che diventano mediatiche, non sono mancate le insinuazioni circa presunti amanti che avrebbero fatto in modo che i due si allontanassero sempre di più. Sul web è partito un vero e proprio totonome, che non ha fatto altro che ingigantirsi dopo le dichiarazioni dei protagonisti stessi di questa vicenda.

La crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Tra battute, frecciatine e allusioni non troppo velate, i due vip si sono lentamente ma inesorabilmente inabissati in quella retorica atavica che ruota intorno alla rivelazione del dettaglio più scandaloso. È quello che è successo con l’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere: le sue parole, che non lasciano spazio a dubbi circa un tradimento che Ilary Blasi avrebbe consumato alle sue spalle, hanno fatto il giro del web, contribuendo ad alimentare quel polverone di insinuazioni, ipotesi e speculazioni che hanno accompagnato l’ormai ex coppia fin dal giorno zero della loro separazione.

Le foto condivise da Francesco Totti e Ilary Blasi su Instagram

Una battaglia che sembra destinata a inasprirsi sempre di più e che, di recente, pare vedere i due scontrarsi a colpi di social. Su Instagram, infatti, i post dell’ex coppia raccontano silenziosamente la distanza sempre più ampia che separa il calciatore e la showgirl. In una delle ultime fotografie condivise da quest’ultima, si vede tutta la sua famiglia al completo: i figli Cristian e Chanel, le sorelle Melory e Silvia, i cognati Ivan e Tiziano, la mamma Daniela, il padre Roberto e la nonna Marcella. Tutti riuniti per un pranzo al mare. Uno scatto che, in qualche modo, cela una risposta rivolta a Francesco Totti, il quale, non particolarmente attivo sui social, qualche giorno fa aveva pubblicato un’immagine di lui in moto insieme al primogenito Cristian in zona Eur-Torrino. Che i due abbiano dato il via allo scontro mamma vs papà?