La prima foto ufficiale dopo la morte di Elisabetta II: Re Carlo posa con Camilla, William e Kate

Dopo la morte della Regina Elisabetta, la famiglia reale si è chiusa in un silenzio rispettoso e malinconico. A quasi un mese di distanza dalla sua dipartita, Buckingham Palace ha postato uno scatto dei Royal. La foto che ritrae Re Carlo III, Camilla, il principe William e la moglie Kate è stata scattata proprio nel corso dei funerali di sua maestà.

Dopo la morte di Elisabetta II, salta fuori la prima foto di Re Carlo con Camilla, William e Kate

Lo scorso 18 settembre, la regina Elisabetta è scomparsa all’età di 96 anni. Il suo addio a questa terra ha lasciato tutti attoniti, il mondo per un attimo si è fermato, soprattutto i sudditi che hanno salutato per sempre una delle donne più apprezzate degli ultimi anni.

A quasi un mese di distanza della sua morte, arriva da Buckingham Palace la prima foto che ritrae Re Carlo III, Camilla, William e la consorte Kate . Lo scatto si è diffuso velocemente in queste ore, ma risale ai funerali della regina.

Il primo scatto della Royal family dopo la morte della regina fa il giro della rete

Proprio nelle scorse ora, sulla pagina ufficiale Instagram della Royal family è stato postato la foto in questione. Il principe William è accanto a suo padre, re Carlo, mentre la principessa Kate lo abbraccia. La foto ha fatto velocemente il giro della rete, ed anche se nello scatto non sono presenti ai funerali di sua maestà c’erano anche Liz Truss, Joe Biden, la principessa Anna, il principe Edoardo e Sophie Wessex,

Il giorno dei funerali sarà ricordato per sempre, impresso nella memoria di milioni di sudditi che si sono presentati nel luogo della cerimonia d’addio per dare l’ultimo saluto alla regina che per tantissimi ha rappresentato una delle donne più amate di sempre.