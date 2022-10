“Meghan Markle voleva essere l’Ape Regina, maltrattava i dipendenti reali”, l’affondo sulla Duchessa

Nuovi e scottanti rumors circolano su Meghan Markle, consorte di Harry. Pare infatti che non appena abbia messo piede a Palazzo il suo atteggiamento sia cambiato, mostrando un lato della sua personalità poco cortese, prepotenze ed altezzoso nei riguardi del personale. Ecco cosa è accaduto.

Meghan Markle: “Voleva essere l’Ape Regina”

Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta, nuove e scottanti rivelazioni emergono su Meghan Markle. La consorte del principe Harry non gode di particolare simpatia, ma pare che “se la sia un po’ cercata”. Stando alle dichiarazioni rese da una fonte vicina alla Royal, Meghan dal 2018 al 2020 ha avuto dei comportamenti discutibili a Palazzo, specie con i dipendenti, mostrandosi spesso pretenziosa, arrogante e dispotica. Ma ora, tali considerazioni vengono avallate anche da Katie Nicholl, esperta della famiglia reale.

Secondo la Nicholl, Maghan per ben due anni avrebbe tentato di diventare “l’Ape Regina dei Windsor”. Alcuni collaboratori e dipendenti di Palazzo hanno dichiarato di essere stati trattati in modo irriguardoso e poco gentile da Meghan che non avrebbe perso occasione per cercare di incutere loro timore. Senza contare che a detta loro, avrebbe avuto delle pretese assurde, veri e propri capricci da soddisfare.

La moglie del Principe Harry? Per alcuni dipendenti una: “sociopatica narcisista”

“Meghan Markle voleva che tutto fosse fatto immediatamente, senza tenere conto delle esigenze altrui e ai suoi comandi. Mandava delle email all’alba e pretendeva di stare ai suoi comodi. Ha fatto piangere anche alcuni di noi”- ha dichiarato una dipendente di Palazzo. Ma non finisce qui.

Sembra che lo staff abbia manifestato la sua insofferenza per l’atteggiamento dispotico dell’ex attrice, e i modi di fare pretenziosi le sarebbero costati l’appellativo di: “sociopatica narcisista”. Meghan al momento ha scelto la via del silenzio, mantenendo il riserbo sulla questione, non replicando. Non è comunque la prima volta che vengono raccontati episodi simili sulla moglie del principe Harry.