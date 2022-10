Lady Diana ha cospirato alle spalle di Carlo III: cosa fece

Arriva una notizia incredibile da Corte. Secondo alcune indiscrezioni, la dolcissima Lady D avrebbe cospirato alle spalle di Carlo, con l’aiuto del principe Andrea. I retroscena della vicenda hanno lasciato tutti di stucco, ecco cosa si vocifera e perchè.

Angela Levin, come riporta anche Vanity Fair ha lavorato ad nuovo progetto, un libro che si intitola: “Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort“. Si tratta di una racconta di aneddoti che concernono il Principe Andrea, Lady Diana e Re Carlo. Pare che tra Carlo ed Andrea il clima fosse tutt’altro che disteso e tranquillo, cosa che è stata confermata dalla frase emblematica detta da Carlo: “Il problema con mio fratello Andrea è che a lui piacerebbe essere me“.

Ma a fasi discutere oggi, non è il legame tra i due fratelli, ma una vicenda che riguarderebbe il Principe Andrea e Diana. Si vocifera infatti che i due avrebbero messero a punto una cospirazione contro Carlo per evitare che salisse al trono, in modo che William divenisse Re.