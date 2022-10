Cassano altri guai in vista: un ex giocatore minaccia la denuncia

Per Antonio Cassano ci sono guai in vista, le sue recenti dichiarazioni non sono proprio piaciute e un ex giocatore minaccia la denuncia.

Fantantonio continua a far parlare di sè ma questa volta arriva la risposta piccata di un ex giocatore: la pesante critica dell’ex fantasista barese non è proprio piaciuta.

Le querelle che hanno visto protagonista Antonio Cassano negli lutimi mesi sono aumentate a dismisura.

L’ex giocatore della Nazionale, il quale ha aumentato la sua fama di opinionista con la sua presenza fissa alla BoboTV, ha espresso diversi pareri negativi nei confronti di ex colleghi e non solo alzando tantissimi polveroni sul web.

Il più noto ad oggi resta quello con Cristiano Ronaldo.

Il portoghese non è assolutamente tra i giocatori più amati da Cassano il quale, ogni qual volta è stato interpellato sull’argomento, ha sempre rilasciato dichiarazioni forti contro CR7 sino a ricevere persino una risposta in privato dallo stesso giocatore dello United.

Più recentemente è stato Haaland ad entrare nella black list dell’opinionista nato a Bari il quale, in più occasioni, ha ribadito il suo non apprezzamento nei confronti del norvegese nonostante i suoi numeri da capogiro.

Un qualcosa di simile sta ora succedendo con alcuni dei giocatori del Napoli del primo scudetto con Maradona: le critiche di Cassano non sono passate inosservate e hanno scatenato l’ira di due ex calciatori.

Cassano va all’attacco ma qualcuno non ci sta: la risposta dei due ex giocatori è già virale

La lite tra Antonio Cassano e alcuni dei protagonisti dello scudetto del Napoli (in particolare quello del 1986/87) trae origine da alcune dichiarazioni dell’opinionista rilasciate al podcast di Fedez e Luis Sal “Muschio Selvaggio”.

L’ex Inter e Milan, per esaltare la figura di Diego Armando Maradona, ha definito i compagni di squadra del Pibe De Oro degli “Scappati di casa”, un’accusa pesante che indubbiamente non ha fatto piacere ai protagonisti coinvolti.

Per questa ragione, proprio a seguito delle dichiarazioni di Fantantonio, sono arrivate le risposte estremamente piccate di due ex giocatori di quel Napoli ovvero Bruscolotti e Renica: i due non le hanno di certo mandate a dire e, addirittura, non hanno escluso procedimenti legali.

Il primo a rispondere è stato l’ex libero il quale, non con poca ironia, ha asserito: “Quello che è scappato, è il tuo cervello! Irrecuperabile”. Una battuta al quale ha fatto seguito un’uscita simile da parte dell’ex compagno di squadra: “Se noi siamo scappati di casa, lui è scappato dal manicomio”.

Le due battute non hanno fatto piacere a Cassano il quale, in piena linea col suo perosnaggio, ha già riconfermato le sue parole riscatenando Renica che ha minacciato di passare alle vie legale: “Bene, verifico se è il caso di portarti in tribunale… ovviamente l’eventuale ricavato andrà tutto in beneficenza”.

Una querelle che dunque promette scintille questa e che, soprattutto, pare ben lontana dall’esaurirsi in un breve periodo di tempo, si vedrà ora quali saranno gli sviluppi.