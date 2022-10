Ciro Ferrara spopola sui social e non le manda a dire: la palla passa a Cassano

Ciro Ferrara non ci sta e sbotta sui social sulla questione Cassano-Napoli: le sue parole dirette all’opinionista sono incredibili.

L’ex difensore del Napoli, tra i protagonisti dello scudetto 1986/87, non ci sta e risponde a tono alle dichiarazioni di Fantantonio: le sue parole su Instagram lasciano tutti a bocca aperta.

Uno dei volti più noti del Napoli scudettato della stagione 1986/87 è senza ombra di dubbio Ciro Ferrara.

Il difensore nato in Campania è, con buona probabilità, uno dei giocatori che, dopo quella grande vittoria, ha avuto il maggiore successo sia con gli azzurri che, successivamente, con la Juventus.

Ancora oggi l’ex bianconero è uno stimatissimo opinionista ed è amatissimo dalle parti del Maradona per il suo mai celato affetto nei confronti degli azzurri.

Difficilmente l’ex allenatore ha avuto modo di discutere con colleghi o ex tali nonostante il suo ruolo, questo a causa del suo carattere mite anche nel dare i giudizi più duri.

Ad aver turbato l’ex Napoli negli ultimi giorni è stato però il duro intervento di Antonio Cassano.

Fantantonio non si è risparmiato nel criticare i compagni di squadra di Diego Armando Maradona usando parole molto pesanti nei loro confronti.

Un attacco questo che non è passato inosservato ed ha scatenato la reazione convinta di alcuni dei portagonisti chiamari in casa dall’opinionista della BoboTV, l’ultimo è stato proprio Ferrara che lo ha duramente attaccatotramite un post su Instagram.

Ferrara contro Cassano, la risposta del difensore rischia di aprire una dura lite

“Erano degli scappati di casa”, questo il punto d’inizio della querelle tra Cassano ed i protagonisti dello scudetto 1987 del Napoli, una frase pronunciata dall’opinionista nato a Bari che ha scatenato l’ira degli accusati.

Le prime risposte sono arrivate da parte di Bruscolotti e Renica, i quali con ironia hanno mostrato tutto il loro disappunto aggiungendo la possibilità di muoversi per vie legali contro l’ex Roma.

Dopo di loro è adesso il turno di Ciro Ferrara: l’ex azzurro ha affidato ai suoi canali social la sua risposta, le sue parole hanno spiazzato tutti.

“Parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno”, questo l’inizio della pesante risposta di Ferrara il quale dopo l’ironia, torna serio e ricorda come nel 1987, l’anno dello scudetto, l’opinionista della BoboTV avesse solo 5 anni, troppo poco per avere ricordi importanti di quella squadra.

La sensazione è che la querelle tra Cassano ed i giocatori di quel Napoli sia appena all’inizio e che, a breve giro, arriverà anche la controrisposta dell’ex fantasista, solo a quel punto si capirà quanto profonda sia la ferita.