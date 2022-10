Gasperini attacca ancora gli arbitri: quegli episodi non sono proprio andati giù

Nonostante il primato della sua Atalanta Gian Piero Gasperini non ha perso occasione per attaccare pesantemente la classe arbitrale: le sue parole sono gravissime.

Con la vittoria contro la Fiorentina i bergamaschi rimangono imbattuti in questa Serie A e raggiungono il Napoli di Spalletti in vetta alla classifica.

Appena un mese fa nessuno poteva immaginarselo ma adesso ciò che sembrava impossibile è realtà: l’Atalanta guarda tutti dall’alto dopo otto giornate di campionato. Sono già sei la vittorie collezionate dalla squadra di Gasperini, l’ultima arrivata appena poche ore fa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nell’1-0 finale decisivo ancora una volta il neoarrivato Lookman, bravo a ribadire a porta vuota dopo la grandissima giocata di un ritrovato Luis Muriel.

Un risultato che dà ancora più consapevolezza a una squadra che, dopo l’ottavo posto dell’anno scorso, tutti o quasi davano in fase calante. E invece i bergamaschi stanno mostrando una mentalità da grande squadra nonostante i vari problemi fisici e non solo che hanno caratterizzato questo inizio di stagione. Molti dei meriti, oltre a quelli dei giocatori, sono però ancora una volta da attribuire all’allenatore.

Gasperini è stato bravissimo a reinventarsi un’Atalanta più solida e quadrata, meno spettacolare ma sicuramente efficace. L’assenza dalle coppe europee potrà sicuramente avvantaggiare in un calendario così fitto, ma al tecnico di Grugliasco non è ancora andata giù la classifica dello scorso anno. Nel mirino è finita ancora una volta la classe arbitrale: ecco le sue parole al termine della partita contro i Viola.

La Fiorentina è stata avvantaggiata: i motivi per cui l’Atalanta non è in Europa

Proprio la squadra di Italiano nella scorsa stagione aveva soffiato l’ultimo piazzamento europeo, quello della Conference League, ai bergamaschi. Gasperini ha voluto ribadire che proprio negli scontri diretti contro i Viola alcuni episodi da Var hanno condizionato la classifica finale: “Nelle tre partite del 2021-2022, 2 rigori inventati contro, 2 gol regolari annullati e 1 irregolare concesso alla Fiorentina nella sfida di Coppa Italia“.

Il tecnico bergamasco ha poi esteso il discorso all’intera stagione: “L’anno scorso avevamo avuto 16 episodi da Var contro in 13 partite, quest’anno uno a favore a Genova. Non lo dice nessuno, ma per questo noi siamo fuori dall’Europa. Ero stato zitto tre-quattro mesi prima delle partite, sono denunce che ho portato avanti da solo. Ed essere primi adesso è una bella soddisfazione, dà una energia e motivazioni incredibili, una maglia rosa tenuta da otto partite”

Parole come sempre molto forti che faranno sicuramente discutere. Gasperini si sta prendendo la sua rivincita, starà ora solo alla sua Atalanta dimostrare di poter tornare a lottare per grandi traguardi.