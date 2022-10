De Laurentiis il retroscena dopo la partita: ecco cosa ha detto ai suoi

De Laurentiis e quel retroscena nello spogliatoio dopo la vittoria con il Torino. Ecco cosa ha detto il numero uno del Napoli agli uomini di Spalletti dopo l’ennesima vittoria di questa stagione.

I campani si sono fin qui distinti per un percorso a dir poco importante e nobile, viziato unicamente dal passo falso interno contro il Lecce, costato due punti ma alla fine rappresentante una battuta di arresto fine a sé stessa e che non ha affatto impedito a Zielinski e colleghi di imporsi sulle tante altre compagini affrontate fin qui. Dopo lo 0-0 di Firenze, la squadra è stata anzi anche in grado di vincere nobili scontri, come quello a Roma con la Lazio ma anche a Milano con i campioni di Italia, palesando intelligenza e capacità gestionale tipiche di una rosa sana come quella gestita da Luciano Spalletti.

Quest’ultimo è da sempre bravissimo a fare il matrimonio anche con i fichi secchi, come si suole dire in una Capitale che il certaldino conosce molto bene e che, soprattutto, lo ha visto portare importanti soddisfazioni anche con compagini non sempre attrezzatissime. Non è un caso, dunque, che anche dopo un calciomercato non poco ricco di critiche, la squadra abbia dimostrato grande integrità e capacità, inanellando anche un importante serie di risultati utili consecutivi.

De Laurentiis scende negli spogliatoi dopo Napoli-Torino: ecco cosa ha detto

Dopo le vittorie nobili di cui detto sopra, il Napoli ha anche dimostrato di essere in grado di imporsi anche contro le cosiddette piccole o, comunque, su rose meno attrezzate sulla carta. Un dato tutt’altro che di trascurabile importanza, alla luce delle tante occasioni sciupate nel recente passato e costate sovente anche nobili piazzamenti e vittorie di campionati (Empoli e Fiorentina dello scorso anno insegnano).

Restando sul presente, è giusto ricordare la grande prestazione del Napoli nella giornata di sabato 1 ottobre, contro un Torino quasi mai bravo a mettere in difficoltà gli avversari e praticamente surclassato per gran parte dei novanta minuti. A sottolineare l’importanza di un risultato non scontato è stata anche la decisione del presidente, Aurelio De Laurentiis, sceso di prima persona negli spogliatoi per congratularsi con i ragazzi e il mister e riconoscendo loro bravura. “Bravi” avrebbe dichiarato ADL, in modo lapidario quanto onesto.