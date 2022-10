Cassano colpisce ancora: nel mirino finisce un insospettabile azzurro

Antonio Cassano colpisce ancora con le sue dichiarazioni: nele mirino questa volta ci finisce un insospettabile azzurro, ecco chi.

Fantantonio non fa sconti a nessuno e ancora una volta colpisce con le sue mai banali dichiarazioni: oggetto delle sue parole questa volta è uno degli azzurri, ecco di chi si tratta.

La BoboTV è ormai diventata una delle realtà più solide e continue nel mondo del commento sportivo italiano.

I quattro amici, capitanati da Bobo Vieri, sono senza dubbio tra i più chiacchierati opinionisti d’Italia e le dichiarazioni da loro rilasciate scatenano sempre fiumi di dibattiti sui social.

In particolar modo, ad attirare l’attenzione del web, è Antonio Cassano. L’ex fantasista della Nazionale finisce settimanalmente nei trend topic dei social network e le opinioni sulle sue parole si sprecano.

Mai banale e soprattutto estremamente critico e piccato, quando Fantantonio dice la sua è impossibile non ritrovare all’istante le sue parole riportate sulle più importanti pagine internet a tema calcistico.

Dalla faida con Cristiano Ronaldo ai più recenti commenti negativi su Erling Braut Haaland,Cassano non si è mai nascosto ed ha sempre detto tutto ciò che pensa senza alcun filtro, anche a costo di essere duramente contestato.

L’ultima “vittima” delle parole di Fantantonio è però un insospettabile azzurro: le dichiarazioni dell’ex Inter e Milan hanno sorpreso tutti.

Per Cassano non c’è dubbio e le sue parole fanno discutere: “Stava giocando male!”

La recente pausa nazionali ha permesso di accentrare l’intera attenzione mediatica sui discorsi riguardanti l’Italia di Roberto Mancini.

Dopo le delusioni del post Europeo, la curiosità riguardo il gruppo scelto dal ct azzurro era tanta, soprattutto sul reparto offensivo, vero tallone d’achille dei campioni d’Europa in carica.

I risultati (estremamente positivi) ottenuti dalla Nazionale hanno fatto piacere ma per Cassano, sempre molto attento anche ai dettagli, non tutto è andato per il meglio: a non convincere al cento per cento Fantantonio è stato, a sorpresa, Giacomo Raspadori.

L’attaccante del Napoli è stato autore di due gol fondamentali per il percorso azzurro in Nations League ma, nonostante questo, l’ex fantasista non è parso del tutto soddisfatto e ha così dichiarato: “Raspadori? Ha fatto un gol da campione, ma queste partite contano il giusto. Fino a quel momento aveva toccato un pallone e basta, non aveva fatto bene”.

Per Cassano dunque una prestazione che, aldilà delle reti, non è stata convincente sebbene, riprendendo sempre le parole dell’opinionista, “L’attaccante lo abbiamo trovato”, un’investitura di tutto rispetto, la quale allevia la critica mossa ma non la cancella.