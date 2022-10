Contouring labbra: tutti i passaggi indispensabili per averle da urlo

Il conturing labbra serve a ingrandire le nostre splendide labbra senza dover ricorrere alle magie della chirugia estetica. Ma come fare?

Il contouring labbra è una tecnica che, per l’esattezza, serve a donare volume alle labbra, a renderle più carnose. E’ un modo per completare il make up, ma anche una moda, tante star sfoggiano bellissimi conturing alle labbra.

Insomma, correggere le nostre labbra non è poi così difficile, basta usare i giusti prodotti, ecco come fare per avere lips da urlo.

Contouring labbra: cosa procurarsi

Pe procedere con il contouring labbra si ha bisogno, innanzitutto, degli strumenti adatti, come il rossetto, una matita labbra che si abbini con esso e un altro rossetto un po’ più chiaro. In caso di sbavature ci vuole un correttore e un pennello da blending.

Per avere un buon risultato bisogna fare un po’ di pratica. A ogni modo il primo passaggio è quello di avere labbra ben lisce e idratate, senza pellicine per intenderci. Potete fare anche un piccolo scrub alle labbra con miele e zucchero. Inoltre applicate anche un balsamo o del burrocacao.

Contouring labbra passo dopo passo

stendere un primer sulle labbra , poi passa una spugnetta sporca di fondotinta sulle labbra

, poi passa una spugnetta sporca di fondotinta sulle labbra contorno labbra: usate un rossetto più scuro (sarebbe meglio un rossetto in polvere) o una matita più scura del rossetto che userete per definire appunto il contorno labbra. Potete uscire un pochino dai contorni esterni

usate un rossetto più scuro (sarebbe meglio un rossetto in polvere) o una matita più scura del rossetto che userete per definire appunto il contorno labbra. Potete uscire un pochino dai contorni esterni riempite: usando il rossetto più chiaro che deve essere di un tono inferiore o poco più della matita

usando il rossetto più chiaro che deve essere di un tono inferiore o poco più della matita illuminante : da applicare al centro delle labbra o sopra l’arco di Cupido.

: da applicare al centro delle labbra o sopra l’arco di Cupido. cipria: per fissare meglio

per fissare meglio lip gloss trasparente: mettine una puntina al centro delle labbra, risulteranno ancora più voluminose

Ci sono anche dei gravi errori da evitare, per esempio se si usano rossetti scuri e opachi si potrebbe avere un effetto molto piatto. Non usare colori troppo diversi tra di loro. La matita labbra, per esempio, deve essere un po’ più scura, ma non in contrasto.

Anche la texture di suddetta matita è importante, una con grana omogenea si stenderà bene, quella più dura, invece, sarà più precisa. Quando poi si disegna il contorno labbra fuori dal bordo naturale è meglio non farsi prendere troppo la mano, la distanza dovrebbe essere di un millimetro.