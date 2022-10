Make up autunnale: tutte le tendenze di questa stagione

Con l’autunno sopraggiunge la necessità di adottare un certo tipo di make up per affrontare la nuova stagione, ecco quali colori e tendenze adottare.

Con la stagione autunnale cambiano i colori e cambia anche il nostro make up, anche in questo periodo ci sono dei trucchetti per far risaltare il nostro sguardo e metterci in primo piano.

Ma quali sono le tendenze da seguire? Ecco tutti i consigli da seguire per essere al top.

Make up autunnale: occhio all’incarnato

Per quanto riguarda l’incarnato in questo periodo non lesinate con gli illuminanti, in polvere o in crema e i blush, preferendo quelli con colori vivaci. Per quest’ultimo scegliete rossi di tonalità terracotta, mattone e pesca. Per avere un effetto più naturale, sfumate sul ponte del naso e sotto gli occhi.

Make up autunnale: rossetti, eye liner, nude look e tanto altro

Arriva l’autunno e le nostre labbra si tingono di bei colori accesi. Dal rosso vivo fino al bordeaux, passando per il vinaccia. Poi per chi volesse osare un po’ di più può cimentarsi con neri e blu notte. Potete sceglierli anche in versione opaca o glossati.

Al rossetto si può abbinare un colore meno intenso per il trucco occhi per creare contrasto, per esempio dei colori pastello che secondo gli esperti vanno alla grande in questa stagione. Per farli sembrare più pigmentati applicate una base color crema pastello e fissatela con un ombretto di un altro colore.

Per quanto riguarda invece gli eye liner, anche qui largo ai colori. Vanno molto il blu, il viola e il fucsia. Ricordatevi poi di fare il winged eyeliner, cioè la codina verso l’alto. Un’altra tendenza è quella deli smokey eyes, ovvero il trucco sfumato che trasmette un effetto molto intenso.

Tanto spazio poi, in generale ai colori fluo che sono molticromatici e che rendono molto bene, per esempio, in verde e in giallo. Si passa poi alle sopracciglia e allora cosa ne dite delle bleach brows , cioè di sopracciglia decolorate quasi invisibili?

Infine un’altra tendenza è quella del nude look, anche in questo caso ci sono diversi modi per interpretarlo, per esempio tono su tono con colori simili a quelli del nostro incarnato o facendo dei contrasti, ricordatevi però di sfumare per bene. Le opzioni sono tante, l’importante è che stiate bene con voi stesse.