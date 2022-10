Doppie punte addio: 8 fantastici rimedi per eliminarle

Le doppie punte non sono un bene per le nostre chiome. Ma come prevenirle o eliminarle senza drastici rimedi?

Le doppie punte costituiscono un inestetismo del capello che viene chiamato tricoptilosi che è un’alterazione del fusto del capello che hanno le chiome lunghe e folte. Se i capelli sono fragili e fini tendono a dividersi.

Ma come porre rimedio?

Doppie punte: perché

Innanzitutto bisogna sottolineare che i capelli fini sono più inclini a sviluppare doppie punte dei capelli grassi, risentono di più degli agenti esterni, ad esempio i raggi solari surriscaldano i capelli, sollevano le scaglie protettive esterne e così la cheratina si danneggia. Anche sottoponendo a colorazione i capelli li si possono danneggiare, le sostanze chimiche usate possono alterare la struttura del fusto.

Doppie punte: come intervenire prontamente