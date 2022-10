Siero viso: che cos’è e qual è il più indicato per la vostra pelle

Il siero viso è un momento molto importante del nostro make up quotidiano. Ma in che cosa consiste esattamente?

Solitamente si pensa erroneamente che il siero viso sia un prodotto esclusivamente dedicato a pelli più mature, ma le cose non sono affatto così.

In realtà questo è un passaggio quotidiano nel make up di tante donne. E’ indicato per chi ha una pelle del volto che ha perso luminisità, chi presenta un colorito spento e chi ha dei segni lasciati dal trascorrere degli anni. Ecco tutti i particolari su come si utilizza e in che cosa consiste esattamente.

Siero viso: che cos’è e a chi è indicato

Il siero viso si caratterizza per un’alta concentrazione di ingredienti attivi e per una consistenza fluida. Va applicato sulla pelle pulita e asciutta dopo la detersione, ma prima della crema viso. Riesce ad andare in profondità in brevissimo tempo ed è specifico per ogni pelle, questo vuol dire che bisogna scegliere quello giusto per i nostri scopi.

Il suo principio attivo più famoso è l’acido ialuronico, inoltre, come accennato, non c’è un’età specifica in cui iniziare ad usarlo. Dopo i 25 in realtà è consigliato come complemento alla crema idratante. Infine andrebbe applicato due volte al giorno, al mattino e alla sera, in pochi giorni noterete una pelle più idratata, mentre per esservare gli effetti specifici occorre qualche settimana.

Un siero per tutte le pelli