Capelli: lavarli come dal parrucchiere per averli morbidi e lucenti

Lavare i capelli a casa come dal parrucchiere è possibile, ecco quali sono i segreti per farlo.

Donne, sappiate che non è impossibile avere, a casa, i capelli come dal parrucchiere. Lavarsi i capelli è il gesto preliminare per avere una chioma sana e pulita.

Ecco cosa fare per averli splendidi come dall’hair stylist.

Asciugare i capelli nel modo giusto

Dopo averli lavati con ogni accortezza, come suggerito si arriva al delicato passaggio dell’asciugatura, prima applicate uno spray termoprotettore e poi asciugateli tenendo il phon a temperatura media.

Capelli come dal parrucchiere: come fare