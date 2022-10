GF Vip 7: lo sfogo di Adriana Volpe per l’uscita di Marco Bellavia | Parole durissime

Sono tanti gli ex protagonisti del Grande Fratello Vip che, nelle ultime ore, stanno offrendo parole di sostegno a Marco Bellavia; al contempo, non perdono occasione di condannare il comportamento che gli altri inquilini della casa hanno avuto nei suoi confronti. Tra i personaggi che si sono esposti vi è anche Adriana Volpe, ex concorrente ed ex opinionista del noto reality.

Tutti coloro i quali si interessano alle dinamiche del Grande fratello Vip saranno a conoscenza, senza dubbio, del trambusto che si sta verificando da alcuni giorni a questa parte. A causa di alcuni problemi di ansia e depressione, uno dei concorrenti del reality, Marco Bellavia, ha deciso di abbandonare la casa.

Nonostante Marco abbia chiesto aiuto più volte ai suoi compagni di avventura, molti di essi non solo si sono tirati indietro, ma lo hanno anche isolato dal gruppo, attaccandolo ed emarginandolo sempre di più.

Nella puntata di questa sera, senza dubbio, Alfonso Signorini affronterà tale argomento, ma in attesa di capire se e quali provvedimenti verranno attuati, a di re la sua ci ha pensato Adriana Volpe, tramite un breve video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale.

L’indignazione di Adriana Volpe

Nelle scorse ore, Adriana Volpe ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video, nel corso del quale ha espresso il suo pensiero sulla questione riguardante il GF Vip 7 e Marco Bellavia. Ecco, dunque, le parole della conduttrice: “Ma cosa sta succedendo nella casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria. Questa doveva essere l’edizione dell’inclusione, della condivisione… e invece abbiamo solo assistito a un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia. Sappiate che siamo tutti indignati. Nelle prime puntate abbiamo conosciuto Elenoire Ferruzzi, la sua battaglia per essere stata discriminata… ecco, lei avrebbe dovuto comprendere il dolore di Marco, e invece gli ha detto: ‘Vai alla neuro deliri’, gli ha dato del disadattato”.

Il duro sfogo continua

Dopo aver tirato in causa Elenoire Ferruzzi, nel suo video Adriana Volpe ha citato i nomi degli altri concorrenti del GF Vip coinvolti nella faccenda in questione: “Abbiamo conosciuto anche la storia di Ciacci, sono anche stata ospite giovedì nel programma per dargli supporto. Alla notizia che Marco aveva abbandonato il gioco è riuscito persino a dire: ‘Ce lo siamo levati dai c******i’. Ma come è possibile, Giovanni? Carolina Marconi, un’amica che mi ha dato consigli prima di entrare nella casa del GF. Ecco… da donna che ha combattuto contro il tumore al seno, che conosce il dolore, mai mi sarei aspettata una battuta come: ‘Tu sei patetico’, riferito a Marco. Giovanni, Carolina, ma secondo voi esistono malattie di serie A e malattie di serie B? O dolori di serie A e dolori di serie B?”.

La conduttrice, inoltre, ha fatto il nome anche di Ginevra Lamborghini, Patrizia Rossetti, Gegia e Wilma Goich, per poi concludere dicendo: “In questa casa, tranne due o tre che hanno dato frasi di conforto a Marco, per il resto tutti siete stati complici e fautori di questo allontanamento. E la cosa più vergognosa è che quando l’avete salutato: ‘Ci mancherai tanto!’. Tutti abbiamo capito quanto falsi siete […]”.