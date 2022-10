Il libro di Harry e Meghan fa tremare la Corona| la volontà di Re Carlo: “Devono bloccarlo”

Nonostante la recente scomparsa della regina Elisabetta II, i dissapori tra Harry e Meghan e il resto della famiglia reale non accennano ad arrestarsi. L’imminente uscita del libro del duca di Sussex aleggia ancora su Buckingham Palace come un’ombra oscura, motivo per il quale suo padre, re Carlo, sta cercando di impedirne la pubblicazione.

Mentre William, Kate, Carlo e il resto dei Windsor si apprestano ad abituarsi ai nuovi ruoli acquisti dopo la morte della regina, Harry e Meghan continuano a condurre la loro vita lontano da Londra e da Buckingham Palace, così come hanno scelto di fare da due anni a questa parte.

Da quando è avvenuto il loro allontanamento da tutto ciò che concerne la corona, i rapporti tra i duchi di Sussex e i reali inglesi si sono incrinati sempre di più, fino ad arrivare alla rottura quasi totale. Le dichiarazioni rilasciate oltreoceano da Harry e Meghan, inoltre, come quelle presenti nell’intervista con Oprah Winfrey, non hanno di certo migliorato la situazione, così come non l’ha fatto l’annuncio dell’uscita dell’attesissimo libro di rivelazioni scritto proprio dal secondogenito di Carlo e Diana.

Se il libro dovesse essere realmente pubblicato, è possibile che quel filo sottilissimo che ad oggi continua instabilmente a tenere legato Harry alla sua famiglia si spezzi del tutto. I segreti dei reali, dunque, devono rimanere tali, e per far sì che questo accada, re Carlo ha deciso di fare tutto ciò che è in suo potere.

Il libro della discordia

È da circa un anno, oramai, che il libro di memorie del principe Harry è stato annunciato, e il periodo in cui sarebbe dovuto uscire corrisponde proprio al mese di novembre 2022; la morte della regina Elisabetta, però ha fatto sì che la pubblicazione venisse posticipata. Attualmente, non si sa quando l’autobiografia farà il suo debutto nelle librerie, ma sembra che re Carlo abbia intenzione di impedirlo. Stando ad alcune recenti indiscrezioni, infatti, sembra che il nuovo sovrano abbia addirittura chiesto aiuto al suo staff per riuscire nel suo intento. È ancora possibile o è già troppo tardi? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare.

Il difficile ruolo del re

Dopo la morte della regina, salire al trono è spettato a Carlo il quale, da adesso in poi, regnerà sull’Inghilterra con il nome di re Carlo III. Non è facile succedere a un regno così prospero e importante così come lo è stato quello di Elisabetta II, e per dimostrare di esserne all’altezza, il nuovo re dovrà fare tutto ciò che è in suo potere.

Riuscire a fermare la pubblicazione del libro di Harry, ad esempio, potrebbe rappresentare un atto di estrema forza che, forse, potrebbe andare a mitigare gli effetti del mancato invito da parte del primo ministro inglese, Liz Truss, al prossimo vertice “Cop 27” inerente al cambiamento climatico.