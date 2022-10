Camilla Parker, avete mai visto la bellissima figlia, sorella di Harry e William? | Ecco chi

Dei figli di re Carlo tutto il mondo conosce ogni particolare, ma di quelli di Camilla si sa davvero poco. Ecco chi è Laura Lopes la “figliastra” di re Carlo.

Laura Lopes è nata a Swindon (Regno Unito) il 1 gennaio 1978, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Ha 44 anni.

Si è sposata nel 2006 con Harry Lopes, un commercialista che appartiene alla piccola nobiltà britannica.

Ha deciso di scegliere il cognome del marito, per attirare meno l’attenzione su di sé, visto l’importante cognome di famiglia.

Camilla Parker Bowl, conoscete sua figlia? Ecco chi è

Laura Lopes, la figlia di Camilla Parker Bowles, è sposata dal 2006 con Harry Lopes. Dal loro matrimonio, sono nati tre figli: la primogenita si chiama Eliza ed è venuta al mondo nel gennaio del 2008. L’anno successivo, nel mese di dicembre, sono invece nati i gemelli Gas e Louis. Kate Middleton, nel giorno delle sue nozze, volle tra le sue damigelle anche la piccola Eliza.

Laura è nata dal primo matrimonio di Camilla con l’ufficiale di marina Andrew Parker Bowles. Ha un fratello più grande di nome Tom conosciutissimo nel Regno Unito come scrittore e critico gastronomico. La sua fama è tale da averlo portato anche in tv, in veste di conduttore o ospite di diverse trasmissioni culinarie. Un esempio su tutte? L’edizione britannica di Masterchef.

Con il suo fratellastro William, figlio di re Carlo, i rapporti sembra non siano buoni. Per molti giornali inglesi, William incolperebbe la madre di Laura per tutto il dolore che ha inflitto a Diana, mentre Laura sostiene di rimando, che il principe Carlo abbia rovinato la sua famiglia.

Un lavoro artistico

La Lopes si è sempre tenuta molto lontana dalla corte, preferendo condurre una vita molto tranquilla insieme alla sua famiglia. Questo però non le impedisce di avere un’ottimo rapporto con la madre e di frequentarla intensamente.

Nonostante questo ha comunque raggiunto una certa notorietà nell’ambito del suo lavoro. È infatti una nota gallerista e critica d’arte.