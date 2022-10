La nuova Carta di Identità Elettronica è arrivata, ecco come richiederla con il logo delle EU

La Carta d’Identità Elettronica si rifà il look, a pochi anni dal suo primo ingresso nell’Unione Europea. Un piccolo cambiamento a livello grafico che andrà ad arricchire le già tante funzioni del documento di identità europeo ma che non toglierà nulla alle “vecchie versioni” già rilasciate che dovranno arrivare a naturale scadenza.

La novità in arrivo sulla nuova CIE riguarda la grafica: su quelle rilasciate d’ora in poi ci sarà stampigliata anche la bandiera dell’Unione Europea, a rimarcare la validità del documento in tutto il territorio dell’Europa che la riconosce come documento valido.

La bandiera dell’Unione Europea sarà inserita sul fronte del documento a fianco della scritta “Repubblica Italiana”. “I documenti di cui si è già dotati“, si legge sul comunicato ufficiale di Poligrafico e Zecca dello Stato “continueranno ad essere validi fino alla loro naturale scadenza“.

Nuova CIE: come ottenerla

La carta d’identità elettronica italiana (CIE) è un documento di riconoscimento che sostituisce la carta d’identità in formato cartaceo nella Repubblica Italiana.

L’introduzione della CIE è volta a incrementare i livelli di sicurezza mediante l’adeguamento delle caratteristiche del supporto agli standard internazionali di sicurezza e a quelli anticlonazione e anticontraffazione in materia di documenti elettronici.

Assieme alla Carta nazionale dei servizi e allo SPID, costituisce lo strumento di autenticazione previsto dal Codice dell’amministrazione digitale per l’accesso ai servizi web erogati dalla pubblica amministrazione italiana.

Rilasciata dal Ministero dell’Interno e prodotta dal Poligrafico italiano, la Carta d’Identità Elettronica è definita “il più sicuro e versatile strumento per la tutela dell’identità fisica e digitale dei cittadini italiani”.

Si tratta di una tessera della grandezza di una carta di credito realizzata in policarbonato stampata a laser riportante foto e dati del titolare. La CIE è protetta con tutta una serie di tecnologie anticontraffazione che consentono ai suoi titolari di non incappare in furti di identità, grazie al fatto che contiene dei dati biometrici univoci che servono per identificare inequivocabilmente chi la possiede.

Tutti i dati personali, le impronte, la foto e le chiavi digitali per l’autenticazione a servizi in rete come lo SPID sono contenuti in un chip all’interno della Carta d’Identità Elettronica, ed essendo riconosciuta in tutta l’Unione Europea può essere usata per accedere ai portali delle pubbliche amministrazioni o anche privati anche in ambito comunitario.

La Carta d’Identità Elettronica, con o senza bandiera dell’Unione Europea, può essere richiesta in sostituzione di quella cartacea a partire dal 180° giorno prima della data di scadenza di quella in essere, oppure per smarrimento o furto o deterioramento di quella precedente e si può richiedere presso il proprio comune.

La validità varia a seconda dell’età del titolare: se si hanno meno di 3 anni di età, vale 3 anni, 5 anni per chi ha tra 3 e 18 anni, 10 anni per i maggiorenni.