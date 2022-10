Attenzione alle condizioni di DAZN, se non stai attento ora rescindere il contratto può costarti caro

Cambio radicale per le condizioni di rescissione del contratto di abbonamento a DAZN: dalla fine di ottobre infatti uno degli articoli del contratto utente, appunto quello riguardante il diritto di recesso, subirà un cambiamento importante.

DAZN al momento ha diverse modalità di abbonamento riservate ai suoi utenti: alcune sono legate a piattaforme di trasmissione televisiva come TIMVISION, altre invece sono solo legate a DAZN, senza intermediari. Sic et simpliciter.

Ed è proprio quest’ultima tipologia di contratto a essere oggetto di modifica unilaterale secondo la quale il recesso, a partire dalla fine di ottobre (o meglio dalla mezzanotte del 30 ottobre 2022), potrà essere effettuato con condizioni diverse da quelle attuali.

DAZN come Sky, una volta disdetto si avrà un altro mese di visione

«Ciao ********, a partire dal 30 ottobre 2022 introdurremo delle modifiche alle Condizioni di Utilizzo e alla Carta dei Servizi. Vogliamo sin da ora anticiparti in maniera sintetica le principali novità che per te troveranno applicazione in data 30 ottobre 2022. Verrà apportata una modifica all’ art. 5. delle Condizioni di Utilizzo e all’art. 6 della Carta dei Servizi, come riportato in calce alla mail per esteso, riguardante il recesso dall’abbonamento che si perfezionerà 30 giorni dopo la richiesta effettuata tramite login alla pagina “Il mio Account”».

Inizia così la lettera che DAZN ha inviato a tutti i suoi abbonati diretti per avvisarlo di quanto accadrà a partire in sostanza dal 31 ottobre compreso.

Sostanzialmente dal 30 Ottobre 2022 facendo recesso dall’abbonamento DAZN, questo sarà effettivo a partire dal 31esimo giorno dopo la richiesta di disattivazione. Tutto il contrario di quanto accade ora, che prevede una disdetta con effetto immediato e fruizione dei contenuti fino alla scadenza della mensilità pagata in anticipo. Invece da fine mese l’accesso a DAZN sarà disponibile fino al 30° giorno successivo alla data di richiesta di recesso.

Per fare un esempio, pagando l’abbonamento fino al 30 novembre e facendo disdetta il 15 del mese stesso, DAZN sarà visibile dino al 15 dicembre: l’abbonato dovrà dunque pagare il corrispettivo per i 15 giorni in più passati sulla piattaforma.

Ad essere modificato a livello legale è l’articolo 5 del contratto di abbonamento a DAZN, il cui nuovo testo reciterà come di seguito:

«5. Recesso da parte dell’Utente

5.1. L’utente potrà recedere dal proprio abbonamento al Servizio DAZN effettuando il login alla pagina “Il mio Account” e cliccando sul tasto “Disdici Abbonamento”. La richiesta di recesso dall’abbonamento al Servizio DAZN potrà essere formulata in qualsiasi momento antecedente alla scadenza di tale abbonamento. Il recesso si perfezionerà al trentesimo giorno successivo dalla data della richiesta e l’accesso al Servizio sarà consentito fino al predetto termine, fatto salvo quanto diversamente previsto per le carte o codici prepagati. Fatto salvo quanto previsto all’Articolo 6.1, alla data di richiesta di recesso verrà addebitato l’importo del canone di abbonamento per il periodo fino alla scadenza del predetto termine ( trentesimo giorno) da cui verranno decurtati i giorni già corrisposti con il precedente addebito.

5.2. Nel caso in cui l’utente abbia sottoscritto il Servizio DAZN utilizzando il proprio account indicando un soggetto terzo come Metodo di Pagamento e desideri recedere dal proprio abbonamento al Servizio DAZN, potrebbe essere necessario procedere attraverso tale soggetto terzo, ad esempio accedendo al proprio account e deselezionando la voce “rinnovo automatico”, ovvero cancellando l’abbonamento al Servizio DAZN attraverso tale soggetto, fermo quanto previsto all’articolo 14 che segue».