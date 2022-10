Lenovo ThinkReality VRX è il dispositivo per l’accesso al Metaverso secondo la visione del colosso asiatico

Lenovo, di recente, ha voluto mostrarci il suo nuovo progetto, o meglio dire il suo nuovo gioiellino. Parliamo di un visore dall’aspetto interessante e dalle funzionalità invidiabili, che potrebbero addirittura piacerci sotto ogni punto di vista. Non si vede spesso un visore curato nei minimi dettagli come questo, per cui vediamo di capire che cosa hanno pensato di fare.

La nuova progettazione di Lenovo ThinkReality VRX, cioè il nuovo visore all-in-one annunciato dal produttore cinese per la realtà virtuale applicata al mondo lavorativo. Il target sono le aziende questa volta, con la precisa intenzione di offrire al mercato della tecnologia uno strumento indispensabile e che possa contare su un ampio spettro di servizi business. I campi di applicazione non sono per niente pochi, motivo per il quale, fatta eccezione per la parte della formazione dei dipendenti, vediamo pure la collaborazione virtuale e l’ingegneria 3D.

Viene definito come “porta di ingresso versatile, sicura e di alta qualità al Metaverso delle aziende“. Ma in che maniera è stato costruito? Ora ve lo spieghiamo. Integra una piattaforma Qualcomm Snapdragon XR ed è dotato di sistema di movimento a sei gradi di libertà con 4 telecamere montate sulla parte anteriore, d’altronde funziona anche con contenuti a 3 gradi di libertà, una tecnologia pass-through a colori e un’alta risoluzione per applicazioni di realtà mista. Può essere sfruttato sia come dispositivo autonomo che collegato ad un computer, in aggiunta è compatibile persino con NVIDIA CloudXR per accedere a progetti ad elevata intensità grafica XR.

Le speciali caratteriatiche del nuovo visore di Lenovo

Non abbiamo ancora concluso, perché questo fantastico visore è in grado di offrire molto altro. Il dispositivo ha un paio di cuffie dal design innovativo, inedite ottiche con precisione, ragione per cui è molto sottile e ospita la batteria in una posizione tale che il peso sia meglio distribuito, dando vantaggio al comfort che può dare. Ne parla bene Vishal Shah, GM of XR and Metaverse di Lenovo:

“I nostri clienti sono alla ricerca di gateway affidabili, flessibili e scalabili per navigare nel metaverso aziendale che è in crescita e richiedono soluzioni di classe enterprise per le nuove realtà di lavoro in scenari ibridi e ambienti virtuali. Abbiamo realizzato il Lenovo ThinkReality VRX per essere la miglior soluzione VR per la formazione e la collaborazione in 3D immersivo“.

Possiamo concludere il discorso dicendovi che il Lenovo Think Reality VRX sarà disponibile in anteprima solo per una serie di partner selezionati entro la fine dell’anno, mentre nel 2023 potrà essere acquistato liberamente in tutto il mondo. Fino ad allora, come avrete ipotizzato, dovremo attendere che il costo ci venga comunicato. Ma forse ne vale la pena visto e considerato quello che ci ha proposto per il momento, quindi pensiamo che il prezzo sarà commisurato alle prestazioni offerte: riusciremo ad acquistarlo sicuramente.