Marco Bellavia abbandona il GF Vip 7: proteste fuori dalla casa nei confronti degli altri concorrenti

La settima edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da sole due settimane, ma le polemiche e le accuse nei confronti di alcuni concorrenti del reality si stanno facendo sempre più insistenti. In primo piano, da alcuni giorni a questa parte, c’è la scelta di abbandonare la casa di Marco Bellavia, e il trattamento a lui riservato da parte del resto dei gieffini.

Il GF Vip è uno dei programmi più attesi della programmazione televisiva invernale, e anche quest’anno è arrivato a tenerci compagnia per ben due prime serate a settimane. La prima puntata della nuova edizione è andata in onda lunedì 19 settembre e, da allora, i telespettatori hanno avuto modo di iniziare a conoscere i ventitré nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia.

I primi alti e bassi, nonostante il poco tempo trascorso sotto lo stesso tetto, sono iniziati quasi subito, ma tra una discussione e un chiarimento, tutto sembrava procedere nel migliore dei modi. Uno dei “vipponi”, però, Marco Bellavia, ha iniziato ad avvertire momenti di importante disagio, contraddistinti principalmente da pianti e ansia. Il conduttore ha sperato fino in fondo che i suoi compagni di avventura lo aiutassero a superarli, ma così non è stato.

Alcuni dei concorrenti del reality, infatti, hanno spesso parlato male di Marco, isolandolo dal gruppo. Tale situazione ha fatto sì che il disagio avvertito da Bellavia si acuisse sempre di più, fino ad arrivare alla scelta di abbandonare il gioco. I telespettatori non hanno per niente apprezzato il modo in cui Marco Bellavia è stato trattato dai suoi coinquilini, motivo per il quale una donna si è recata nei pressi della casa di Cinecittà per urlare al megafono il suo disappunto, specie nei confronti di Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini.

“Vipponi” sotto accusa per l’aiuto negato a Marco Bellavia

Marco Bellavia non è più un concorrente del GF Vip 7. Il “vippone”, infatti, preso di mira dagli altri concorrenti, ha preferito mettere un punto alla sua esperienza nella casa. Tornare ad abbracciare tutti i suoi cari, senza dubbio, lo aiuterà a superare questo difficile momento. Alcuni telespettatori del reality, però, sono rimasti molto indignati dal trattamento riservato a Marco da alcuni gieffini, motivo per il quale nei giorni scorsi una donna, munita di megafono, ha urlato fuori dalla casa del Grande Fratello il suo disappunto. Stando a quanto riportato da Biccy, ecco lo sfogo della donna: “Avete bullizzato Marco, schifosi! Luca (Salatino, ndr), dì a Ciacci che è un pezzo di m***a e che Ginevra (Lamborghini, ndr) fa schifo! Marco ce l’ha tutta l’Italia nel cuore. Luca, ci fidiamo di te! Fate tutti schifo! Luca, riporta a Ciacci che è un verme, e che tutta l’Italia sta con Marco. Ciacci e Ginevra pezzi di m***a. Luca, ti salvi solo tu. Falli fuori tutti questi schifosi. Pamela Prati sei una c******a! Ciacci sei un verme! L’Italia ce l’ha tutta per marco, brutti schifosi!”.

Le reazioni di Ginevra Lamborghini e Alfonso Signorini

Le parole urlate dalla donna fuori dalla casa del Grande Fratello Vip non hanno lasciato indifferente Ginevra Lamborghini la quale, poco dopo l’accaduto, ha rivelato ad Antonella Fiordelisi quanto segue: “Mi sono dispiaciuta di come mi sono comportata con Marco. Me ne sono pentita a posteriori. Io gli ho dato del c******e, ma non gliel’ho detto in faccia”.

Secondo alcune recenti indiscrezioni, anche Alfonso Signorini sarebbe molto arrabbiato con alcuni “vipponi” per il modo in cui hanno trattato Marco Bellavia. Verranno presi dei provvedimenti? Per scoprirlo, non ci resta che seguire la puntata in onda questa sera.